Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала

3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала

8 февраля 2026 08:00
Кадр из сериала «Под знаменем небес», «Англичанка», «Уборщица. История матери-одиночки»

Проекты, которые не растягивают интригу и работают на эффект полного погружения — от религиозного детектива до жесткой социальной драмы.

Если вы цените сериалы без лишних сезонов и затянутых линий, сохраняйте эту подборку. В ней — три проекта, которые захватывают с первых эпизодов и не отпускают до финала.

«Под знаменем небес» (2022)

Триллер, драма, детектив

США

Кинопоиск — 6,9 | IMDb — 7,5

«Под знаменем небес» (2022)

Сериал основан на реальных событиях и одноимённой документальной книге Джона Кракауэра. В центре сюжета — расследование жестокого убийства молодой женщины и её ребёнка в штате Юта в 1984 году.

Дело ведёт детектив Джеб Пайри — набожный мормон, примерный семьянин и человек, для которого вера всегда была опорой.

По мере расследования он сталкивается с радикальным религиозным сообществом, где фанатизм подменяет мораль, а «божественные откровения» становятся оправданием насилия.

Чем глубже Джеб погружается в дело, тем сильнее под сомнение ставятся его собственные убеждения.

«Англичанка» (2022)

Драма, вестерн

Великобритания, США

Кинопоиск — 7,0 | IMDb — 7,8

«Англичанка» (2022)

События разворачиваются в 1890 году. Аристократка Корнелия Локк приезжает из Англии на американский Дикий Запад, чтобы найти человека, виновного в смерти её ребёнка. Она уверена, что деньги и статус помогут ей выжить, но реальность оказывается куда жестче.

На пути Корнелия встречает Элая Уиппа — бывшего солдата и коренного американца, который направляется в Небраску, чтобы получить землю за службу.

Их союз строится не на доверии, а на необходимости: здесь каждый шаг может стать последним. Сериал сочетает личную драму, жесткий вестерн и историю о выживании в мире, где закон почти не работает.

«Уборщица. История матери-одиночки» (2021)

Драма

США

Кинопоиск — 7,8 | IMDb — 8,6

«Уборщица. История матери-одиночки»

История молодой женщины по имени Алекс, которая ночью сбегает из дома с маленькой дочерью, спасаясь от эмоционального и бытового насилия.

Без денег, поддержки и чётких перспектив она обращается в социальные службы и устраивается работать уборщицей.

Сериал подробно показывает, как устроена система помощи в США и насколько сложно выбраться из замкнутого круга бедности, даже имея мотивацию и желание изменить жизнь.

Это не история «быстрого успеха», а честный и приземлённый рассказ о ежедневной борьбе, усталости и маленьких победах. Проект основан на автобиографических книгах Стефани Лэнд, пишет дзен-канал Kinocentr.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из сериала «Под знаменем небес», «Англичанка», «Уборщица. История матери-одиночки»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Метод Ухватова: уловка из «Первого отдела» учит правильно отвечать мошенникам Метод Ухватова: уловка из «Первого отдела» учит правильно отвечать мошенникам Читать дальше 9 февраля 2026
Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Читать дальше 9 февраля 2026
Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов Читать дальше 8 февраля 2026
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Читать дальше 7 февраля 2026
Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе» Устюгов начал путь в кино вовсе не с «Ментовских войн»: первый сериальный хит с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе» Читать дальше 7 февраля 2026
Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий Читать дальше 7 февраля 2026
Закончились идеально, но зрители все равно требуют 2-ой сезон: 3 сериала, заслуживающие продолжения Закончились идеально, но зрители все равно требуют 2-ой сезон: 3 сериала, заслуживающие продолжения Читать дальше 7 февраля 2026
«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» «Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» Читать дальше 9 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше