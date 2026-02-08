Меню
3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени

3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени

8 февраля 2026 19:00
Кадр из сериала «Проклятая», «Туманы Авалона», «Моя леди Джейн»

Вы не сможете оторвать глаз от экрана, настолько они красиво сняты.

Историческое фэнтези всегда было жанром на любителя. Здесь нельзя просто выдумать мир с нуля — эпоха диктует правила. Но именно в этих рамках иногда рождаются самые неожиданные и недооценённые сериалы.

«Проклятая» (2020)

Переосмысление артурианской легенды, рассказанное не от лица королей и рыцарей, а глазами Нимуэ — будущей Владычицы Озера. Это история взросления, страха перед властью и жестокости мира, который не принимает инаковость. Сериал прожил всего один сезон, но оставил ощущение цельного и продуманного высказывания без лишнего героизма.

«Туманы Авалона» (2001)

Знаменитый миф о короле Артуре здесь разворачивается с неожиданного ракурса — через судьбы женщин. Моргана, Вивиана и Гвиневра становятся центральными фигурами, а не дополнением к мужским подвигам. Мини-сериал медленный, мрачный и сосредоточенный на внутренних конфликтах, что делает его особенно выразительным.

«Моя леди Джейн» (2024)

Альтернативная версия английской истории XVI века, где политический брак — лишь начало странных и опасных событий. В этом мире существуют люди, способные превращаться в животных, и общество, которое их боится. Сериал сочетает иронию, драму и социальный комментарий, оставаясь при этом лёгким и визуально изящным. Его закрыли рано, но именно поэтому он так запоминается.

Фото: Кадр из сериала «Проклятая», «Туманы Авалона», «Моя леди Джейн»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
