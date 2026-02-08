3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени

Историческое фэнтези всегда было жанром на любителя. Здесь нельзя просто выдумать мир с нуля — эпоха диктует правила. Но именно в этих рамках иногда рождаются самые неожиданные и недооценённые сериалы.

«Проклятая» (2020)

Переосмысление артурианской легенды, рассказанное не от лица королей и рыцарей, а глазами Нимуэ — будущей Владычицы Озера. Это история взросления, страха перед властью и жестокости мира, который не принимает инаковость. Сериал прожил всего один сезон, но оставил ощущение цельного и продуманного высказывания без лишнего героизма.

«Туманы Авалона» (2001)

Знаменитый миф о короле Артуре здесь разворачивается с неожиданного ракурса — через судьбы женщин. Моргана, Вивиана и Гвиневра становятся центральными фигурами, а не дополнением к мужским подвигам. Мини-сериал медленный, мрачный и сосредоточенный на внутренних конфликтах, что делает его особенно выразительным.

«Моя леди Джейн» (2024)

Альтернативная версия английской истории XVI века, где политический брак — лишь начало странных и опасных событий. В этом мире существуют люди, способные превращаться в животных, и общество, которое их боится. Сериал сочетает иронию, драму и социальный комментарий, оставаясь при этом лёгким и визуально изящным. Его закрыли рано, но именно поэтому он так запоминается.