3 главные ошибки Рика Граймса, из-за которых все в «Ходячих мертвецах» поплатились: не такой уж он и герой

Создатели «Ходячих мертвецов» представляют своего главного героя Рика Граймса как честного и гуманного лидера. Однако он остаётся всего лишь человеком с кучей ошибок.

Ценой его промахов становятся жизни тех, кто доверился ему и пошёл за ним. Порой даже удивительно, как он потом продолжал жить с таким грузом, ведь кажется, что он все делал не так.

Не рассказал о вирусе

В самом конце первого сезона Рик Греймс получает от доктора Дженнера страшную правду. Оказывается, вирусом заражён каждый человек на планете. По неизвестной причине Рик решает скрыть это знание от своих товарищей.

С точки зрения элементарной безопасности это было крайне опасно. Рик мог погибнуть в любой момент, превратившись в угрозу для собственной семьи и друзей. Позже это молчание прямо приведёт к гибели нескольких людей. Этого могло не случиться, если бы группа заранее знала правду.

Мотивы Рика остаются неясными. Возможно, он боялся посеять панику. Но в мире, захваченном ходячими мертвецами, скрывая такую информацию, он только усугубил положение.

Бросил Софию в лесу

Девочка потерялась в лесу. И только один человек, бравый шериф, сумел её отыскать. Что нужно было сделать в такой ситуации? Правильно — немедленно привести её обратно к группе!

От зомби можно было просто убежать. Даже если бы их окружило больше, нашлось бы решение. Девочка могла забраться на дерево, а Рик тем временем разбирался бы с угрозой.

Он выбрал другой путь. Найдя ребёнка, он отбежал от неё почти на полкилометра, чтобы принять бой. И это привело к одной из самых душераздирающих и трагичных сцен за всю историю сериала.

Верил в Губернатора

Доброта и человечность Рика Греймса иногда граничат с откровенной наивностью. Ему неоднократно говорили, что с Филиппом Блейком, известным как Губернатор, невозможно договориться. Однако шериф продолжал упрямо верить в возможность мирного сосуществования.

Это в итоге привело к смертельно опасной ситуации. Люди Рика оказались вынуждены выйти на открытое противостояние. Результатом этой фатальной ошибки стали многочисленные жертвы, в том числе гибель одного из центральных героев истории, пишет автор Дзен-канала «Алекс Далексис».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как в «Ходячих мертвецах» нарушили канон.