3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал

Сериал «Очень странные дела» удерживал зрительское внимание больше десятилетия. Однако по мере движения к финалу стало возникать всё больше вопросов. В сюжете появились серьёзные трещины.

В заключительном сезоне подобные сомнения фанатов в истории прозвучали особенно громко. Некоторые несуразности даже начали всерьёз отвлекать от просмотра и мешать погружению в историю.

Затянутость

Одна из самых очевидных проблем финальных серий — их затянутость. Масштабные, почти киношные эпизоды часто не оправдывали своей длины с точки зрения сюжета.

Многие сцены не несли чёткой повествовательной цели. Создаётся ощущение, что авторы, чувствуя себя уже победителями, просто пожалели вырезать лишнее.

Зрители замечают, что подобная избыточность — общая черта многих проектов Netflix. Сценаристы словно не верят, что публика способна быстро уловить мысль, и поэтому разжёвывают каждую деталь. Но в этом сезоне это сделано особенно неуклюже и заметно.

Военные

Военные эксперименты всегда были важной частью истории. Однако к седьмому эпизоду финала армейские персонажи начали утомлять. Особенно выделяется сцена с тяжелораненым солдатом. Он с трудом объясняет Кей и её напарнику, насколько ужасен Векна.

Но неужели к предпоследней серии всего сериала, они и так не понимали всей опасности? Кей выслушивает это предупреждение и... тут же возвращается к своему главному плану: поймать Одиннадцатую, чтобы использовать монстров в холодной войне.

Подобные эпизоды не добавляют саспенса, зато заметно увеличивают общую продолжительность.

Похищенные дети

Сцены с детьми, которых Векна держит в плену, должны были вызывать настоящий ужас. Но их реализация получилась довольно слабой, а местами даже нелепой. Особенно выделяется эпизод, где Холли бьёт одного из ребят бумбоксом и пытается скрыться.

За ней устремляется погоня — целая толпа захваченных детей вступает в драку. Вместо ощущения глобальной угрозы это больше напоминает сумасшедшую комедийную сцену. Такое исполнение явно не соответствует мрачному настроению картины, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

