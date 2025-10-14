Меню
Киноафиша Статьи 3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти»: с ними не придется ждать, пока сюжет «раскачается»

14 октября 2025 15:42
Кадры из сериалов «Легенда о Vox Machina», «Благие знамения», «Карнивал Роу»

Эти проекты уже заслужили признание аудитории.

Сериал Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти» стартовал с большими амбициями. Но размах бюджета опередил ритм.

Вот уже два сезона зрители терпеливо ждут, пока история, наконец, наберет нужный темп и поймает дух «Властелина колец» Питера Джексона. А вот с этими 3 сериалами таких трудностей не было.

«Легенда о Vox Machina»

В сериале «Легенда о Vox Machina» ранние неудачи группы главных героев делали их победы более весомыми. Этот процесс становления характеров резко контрастировал с «Кольцами власти», где героизм был привязан к родословной и пророчеству. Поэтому и классический путь героя они показали хуже.

Кадр из сериала «Легенда о Vox Machina»

«Карнивал Роу»

Проект «Карнивал Роу» строил свой мир на проблемах классов, рас, иммиграции и бюрократии. Картина показывала, как предрассудки становятся политикой, меняя жизни персонажей.

Каждое королевство в «Кольцах власти» тоже намекало на конфликты между эльфами, людьми и гномами, но социальная проблематика внутри отдельно взятых рас там была показана слабо.

Кадр из сериала «Карнивал Роу»

«Благие знамения»

«Благие знамения» относились к апокалипсису как к испытанию дружбы. Отношения между Азирафаэлем и Кроули казались образцовым бромансом.

Найти в «Кольцах власти» такой же харизматичный дуэт, невозможно. Кажется, что персонажи там не способы ни на какие глубокие чувства.

Кадр из сериала «Благие знамения»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти».

Светлана Левкина
