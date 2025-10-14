3 фэнтези-сериала, которые куда лучше «Колец власти»: с ними не придется ждать, пока сюжет «раскачается»

Сериал Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти» стартовал с большими амбициями. Но размах бюджета опередил ритм.

Вот уже два сезона зрители терпеливо ждут, пока история, наконец, наберет нужный темп и поймает дух «Властелина колец» Питера Джексона. А вот с этими 3 сериалами таких трудностей не было.

«Легенда о Vox Machina»

В сериале «Легенда о Vox Machina» ранние неудачи группы главных героев делали их победы более весомыми. Этот процесс становления характеров резко контрастировал с «Кольцами власти», где героизм был привязан к родословной и пророчеству. Поэтому и классический путь героя они показали хуже.

«Карнивал Роу»

Проект «Карнивал Роу» строил свой мир на проблемах классов, рас, иммиграции и бюрократии. Картина показывала, как предрассудки становятся политикой, меняя жизни персонажей.

Каждое королевство в «Кольцах власти» тоже намекало на конфликты между эльфами, людьми и гномами, но социальная проблематика внутри отдельно взятых рас там была показана слабо.

«Благие знамения»

«Благие знамения» относились к апокалипсису как к испытанию дружбы. Отношения между Азирафаэлем и Кроули казались образцовым бромансом.

Найти в «Кольцах власти» такой же харизматичный дуэт, невозможно. Кажется, что персонажи там не способы ни на какие глубокие чувства.

