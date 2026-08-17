3 фэнтези-фильма специально для тех, кто уже устал от бесконечных драконов и эльфов: ничего общего с Рейенирой или Леголасом

Фэнтези давно ассоциируется с драконами, эльфами, магическими королевствами и бесконечными битвами за трон. Но этот жанр далеко не ограничивается знакомыми декорациями и типичными героями.

Есть фильмы, которые предлагают совсем другой взгляд на жанр. В них нет привычной борьбы добра со злом и целых армий сказочных существ, зато хватает загадок, атмосферы и неожиданных сюжетов. Собрали три фэнтези-фильма для тех, кому хочется немного отдохнуть от эльфийских лесов и драконьих пещер.

«Крупная рыба», 8,0

Эдвард Блум всю жизнь любил превращать обычные события в невероятные истории. Когда он оказывается при смерти, сын Уильям, привыкший доверять только фактам, наконец слышит подробный рассказ о прошлом отца — с великанами, ведьмами, оборотнями и другими сказочными персонажами. Поначалу Уильям считает всё это выдумкой, но после смерти Эдварда начинает иначе воспринимать его рассказы.

Фантастика здесь нужна не ради отдельного мира, а для разговора о памяти и отношениях между близкими. Фильм показывает, как реальные события со временем меняются в рассказах и превращаются в семейные легенды.

«Лабиринт Фавна», 7,6

Испания, 1944 год. Девочка Офелия вместе с беременной матерью приезжает к капитану Видалю — своему отчиму, который охотится на партизан. Жестокий взрослый мир становится для неё невыносимым, и Офелия находит убежище в фантазиях. В лесу она обнаруживает старый лабиринт, где встречает Фавна, открывающего ей тайну её происхождения.

Две линии — военная реальность и сказочный мир — постепенно переплетаются. Здесь чудеса не спасают героев от войны, а становятся способом защититься от происходящего. Вместо привычных добрых персонажей Офелию окружают тревожные и даже пугающие существа.

«Всё везде и сразу», 7,2

Эвелин Вонг неожиданно получает возможность видеть другие версии собственной жизни и использовать их способности. В одной реальности она может быть актрисой, в другой — мастером боевых искусств, в третьей — совсем другим человеком. Но бесконечное множество миров оказывается под угрозой, и Эвелин приходится столкнуться с этой опасностью.

При этом мультивселенная становится не столько фантастическим аттракционом, сколько способом поговорить о самой героине. Через альтернативные версии себя Эвелин разбирается с отношениями, семейными конфликтами и собственными несбывшимися желаниями.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.