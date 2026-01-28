3 эпизод «Рыцаря Семи королевств» выходит 2 февраля: что показали в коротком трейлере и почему турнир решит все (спойлеры)

Иногда одного трейлера хватает, чтобы понять: дальше будет больно, честно и по-настоящему. Вышел ролик к третьему эпизоду «Рыцаря Семи Королевств», и главный вопрос повис в воздухе сразу — готов ли Дункан Высокий к тому миру, в который он так упорно рвется? Турнир близко, ставки растут, а прошлое уже не отпускает.

Турнир, где проверяют не силу

Для Дункана этот турнир — не праздник и не зрелище. Это шанс доказать, что он не просто высокий парень с мечом, а рыцарь, каким его хотел видеть Арлан из Пеннитри. Сирота из трущоб Королевской Гавани выходит туда, где решают судьбы.

Он тренируется до изнеможения, рядом верный Эгг, и в этих сценах особенно ясно: путь Дункана — про упрямство и память. Про то, как не предать учителя, даже когда его уже нет рядом.

Таргариены без огня, но с амбициями

Во втором эпизоде на арену вышли Таргариены — без драконов, но с привычкой побеждать. Турниры для них теперь не забава, а способ напомнить миру, кто здесь власть.

Эйрион — самый опасный из возможных соперников. Ловкий, жесткий, холодный. Он дерется не ради чести, а ради удовольствия. И именно против него предстоит выйти Дункану. Неравный бой, в котором решается больше, чем исход поединка. Победа может подарить будущее. Поражение — оставить все, как было.

Иногда, чтобы стать рыцарем, нужно не выиграть бой, а просто не отступить. Готов ли к этому Дункан? 2 февраля и узнаем.