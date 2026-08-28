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Киноафиша Статьи 3 экранизации мировой литературы, которые выйдут осенью 2026 года: я уже хочу увидеть «Трудно быть богом»

3 экранизации мировой литературы, которые выйдут осенью 2026 года: я уже хочу увидеть «Трудно быть богом»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Собачьи звезды», «Трудно быть богом»

Ближайшие месяцы обещают сразу несколько интересных встреч с любимыми книгами.

Экранизации известных романов всегда вызывают особый интерес. Особенно когда за перенос книги на экран берутся заметные режиссеры, а на главные роли приглашают звезд. В ближайшее время выйдет сразу несколько таких проектов, но я выбрала три, за которыми действительно хочется следить.

«Трудно быть богом»

3 сентября на экраны выйдет новая экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких. Действие происходит в далеком будущем, где земляне наблюдают за менее развитыми цивилизациями и стараются не вмешиваться напрямую в их историю.

Главный герой Антон отправляется на планету Арканар под видом аристократа дона Руматы Эсторского. Его задача — спасти ученых, способных изменить будущее местной цивилизации.

Но у Антона есть и личная причина остаться в этом опасном мире: он хочет найти пропавшего отца.

«Тайный дневник Верити»

Кадр из фильма «Тайный дневник Верити»

А вот здесь поклонников ждет совсем другая история. Фильм по роману Колин Гувер «Тайный дневник Верити» выйдет 2 октября, а главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт.

Писательница Лоуэн Эшли получает странное предложение: закончить популярную серию книг знаменитой Верити Кроуфорд, которая после загадочного несчастного случая больше не способна работать.

Но во время подготовки Лоуэн находит личные записи Верити. И чем дальше она читает, тем меньше понимает, где заканчивается вымысел и начинается страшная правда.

«Собачьи звезды»

28 августа состоится мировая премьера экранизации романа Питера Хеллера. Это история о мире после смертельной эпидемии, в котором людей осталось совсем немного, а выжившим приходится защищаться от мародеров.

Пилот Хиг вместе со своей собакой и бывшим морпехом Бэнгли укрывается в ангаре заброшенного аэродрома в Колорадо. Они пытаются выжить в мире, где привычная цивилизация практически исчезла.

Главные роли исполнили Джейкоб Элорди и Джош Бролин, а также Маргарет Куолли и Эллисон Дженни.

Три книги — три совершенно разных жанра. Фантастика, психологический триллер и постапокалиптическая драма. Но объединяет их одно: теперь особенно интересно узнать, смогут ли создатели сохранить то, за что читатели когда-то полюбили оригинальные истории.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из фильма «Собачьи звезды», «Трудно быть богом»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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