3 экранизации, которые взяли и полностью извратили книги: Кинг до сих пор не пережил то, что сотворили с «Сиянием»

28 марта 2026 20:33
Кадры из фильмов «Сияние», «Троя», «Автостопом по галактике»

Даже хорошие фильмы иногда меняют ключевые идеи книг — и именно это часто разочаровывает поклонников.

Экранизации редко повторяют книги дословно, и это нормально. Но иногда изменения оказываются настолько серьезными, что полностью меняют смысл оригинала. Мы выбрали три известных фильма, которые получились хорошими сами по себе, но заметно исказили идеи первоисточника.

Сияние — другой Джек Торранс

Фильм Стэнли Кубрика «Сияние» давно считается классикой, но поклонники романа Стивена Кинга до сих пор спорят о его трактовке. В книге Джек Торранс — сложный и неоднозначный человек, который постепенно теряет себя под влиянием отеля «Оверлук».

В фильме же герой изначально выглядит пугающим и агрессивным. Его жестокость и проблемы с алкоголем показаны еще до событий в отеле. Из-за этого исчезает важная идея книги — постепенное разрушение человека под влиянием зла.

«Сияние»

Троя — эпос без богов

Фильм «Троя» с Брэдом Питтом стал масштабным историческим блокбастером, но поклонники «Илиады» заметили важную деталь — в картине полностью отсутствуют боги.

В оригинальной поэме именно боги управляют событиями, манипулируют героями и фактически становятся главной движущей силой войны. Убрав их из истории, фильм превратился в обычную военную драму. В результате эпическая мифология уступила место реалистичному, но менее глубокому повествованию.

«Троя»

Автостопом по галактике — потерян британский юмор

Экранизация культовой книги Дугласа Адамса получилась веселой, но поклонники заметили, что фильм потерял главное — фирменный британский юмор и сатиру оригинала.

В книге много тонких шуток, культурных отсылок и иронии, которые создают особую атмосферу. В фильме эти элементы заметно сглажены, из-за чего история воспринимается иначе. В итоге экранизация выглядит более универсальной, но теряет уникальный характер первоисточника.

«Автостопом по галактике»
Фото: Кадры из фильмов «Сияние», «Троя», «Автостопом по галактике»
Анастасия Луковникова
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер В апреле на Netflix — огромный выбор новинок: 3 свежих фильма, которые скрасят унылый вечер Читать дальше 5 апреля 2026
Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия Читать дальше 5 апреля 2026
Фанаты Поттерианы даже вспоминать о ней не хотят: так зачем же Волан-де-Морту нужна была дочь? Фанаты Поттерианы даже вспоминать о ней не хотят: так зачем же Волан-де-Морту нужна была дочь? Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Все гораздо интереснее: насколько между собой различаются Арагорн из книг и фильмов Все гораздо интереснее: насколько между собой различаются Арагорн из книг и фильмов Читать дальше 5 апреля 2026
