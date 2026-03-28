3 экранизации, которые взяли и полностью извратили книги: Кинг до сих пор не пережил то, что сотворили с «Сиянием»

Даже хорошие фильмы иногда меняют ключевые идеи книг — и именно это часто разочаровывает поклонников.

Экранизации редко повторяют книги дословно, и это нормально. Но иногда изменения оказываются настолько серьезными, что полностью меняют смысл оригинала. Мы выбрали три известных фильма, которые получились хорошими сами по себе, но заметно исказили идеи первоисточника.

Сияние — другой Джек Торранс

Фильм Стэнли Кубрика «Сияние» давно считается классикой, но поклонники романа Стивена Кинга до сих пор спорят о его трактовке. В книге Джек Торранс — сложный и неоднозначный человек, который постепенно теряет себя под влиянием отеля «Оверлук».

В фильме же герой изначально выглядит пугающим и агрессивным. Его жестокость и проблемы с алкоголем показаны еще до событий в отеле. Из-за этого исчезает важная идея книги — постепенное разрушение человека под влиянием зла.

Троя — эпос без богов

Фильм «Троя» с Брэдом Питтом стал масштабным историческим блокбастером, но поклонники «Илиады» заметили важную деталь — в картине полностью отсутствуют боги.

В оригинальной поэме именно боги управляют событиями, манипулируют героями и фактически становятся главной движущей силой войны. Убрав их из истории, фильм превратился в обычную военную драму. В результате эпическая мифология уступила место реалистичному, но менее глубокому повествованию.

Автостопом по галактике — потерян британский юмор

Экранизация культовой книги Дугласа Адамса получилась веселой, но поклонники заметили, что фильм потерял главное — фирменный британский юмор и сатиру оригинала.

В книге много тонких шуток, культурных отсылок и иронии, которые создают особую атмосферу. В фильме эти элементы заметно сглажены, из-за чего история воспринимается иначе. В итоге экранизация выглядит более универсальной, но теряет уникальный характер первоисточника.