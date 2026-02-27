Криминальный Ленинград в блокаду и не только: 3 детективных сериала, где расследования ведут во время ВОВ

Расследования под грохот фронта, тайные диверсии и герои, у которых нет права на ошибку.

Военные драмы давно перестали быть только про окопы и фронт. В современных российских сериалах все чаще показывают другую сторону Великой Отечественной — работу разведчиков и сыщиков, которые ловят преступников прямо во время войны. Я выбрала три проекта, где напряжение держится до последней серии.

«По следу зверя» — разведка накануне Курской битвы

Действие сериала «По следу зверя» разворачивается в 1943 году. Братья Сергей Скорин и Андрей Лосев служат в советской разведке и получают опасное задание — выйти на след немецкой диверсионной группы.

Ситуацию осложняет личный конфликт: Андрей подозревает собственного брата в предательстве. На фоне подготовки к Курской битве это недоверие делает операцию еще более рискованной. Сериал цепляет не только военной интригой, но и напряженной семейной драмой.

«Банда Зиг-заг» — криминальный Ленинград в блокаду

Зима 1941 года, осажденный Ленинград. В городе орудует банда, грабящая грузовики с продовольствием и распространяющая фальшивые талоны.

Расследование поручают капитану милиции Тихону и сотруднику спецслужб Феликсу, прибывшему из Москвы. Между напарниками быстро возникает недоверие, а само дело оказывается куда сложнее обычных ограблений. Отдельный плюс — сюжет основан на реальных событиях, что только усиливает напряжение.

«Враг у ворот» — Москва на грани хаоса

События «Врага у ворот» происходят в 1941 году, когда Москва живет в ожидании удара. Бывшего сотрудника МУРа Захара Мятова неожиданно освобождают из тюрьмы и возвращают на службу.

Теперь ему предстоит возглавить отдел по тяжким преступлениям и одновременно попытаться спасти жену, которая все еще находится за решеткой. Но вскоре появляется новая угроза — группа диверсантов с личными счетами к советской власти. Сериал берет атмосферой тревоги и ставками, где на кону не только карьера героя.