Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы

3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы

24 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Зимородок»

Зрителей ввели в заблуждение.

Когда смотришь турецкие сериалы, легко поймать себя на мысли, что ты будто бы побывал в Стамбуле или на побережье Эгейского моря. Создатели рисуют яркие, эмоциональные картины жизни. Всё это, конечно, делается для того, чтобы удержать внимание публики у экрана.

Но было бы большой ошибкой считать, что пара десятков серий «Зимородка» расскажет всю правду о стране. На самом деле, многие показанные на экране детали очень далеки от реальной повседневной жизни Турции.

Каблуки

В турецких сериалах царит культ каблуков. Главные героини, их подруги и даже заклятые враги щеголяют на высоких шпильках в любой ситуации — хоть на бизнес-встрече, хоть на утренней прогулке по парку.

Кадр из сериала «Зимородок»

Однако реальность в Турции сильно отличается. Местные женщины относятся к такой обуви как к атрибуту особых событий. Надеть каблуки они могут на свадьбу, важное собеседование или, изредка, на свидание. Даже для похода в ресторан или клуб это скорее исключение, чем правило.

В повседневной жизни выбор турчанок — это удобные кроссовки, кеды или простые босоножки на плоской подошве. Так что элегантный стиль сериальной Сейран — это сказка.

Кадр из сериала «Зимородок»

Квартиры

В турецких сериалах герои часто живут в огромных квартирах с панорамными окнами, дорогой отделкой и роскошной мебелью. Зрителям остаётся только мечтать о таком жилье.

Но в реальности планировки большинства турецких домов довольно стандартны и скромны, как и в любой другой стране. Конечно, есть исключения — частные виллы очень обеспеченных семей могут поражать воображение мраморными лестницами и позолотой.

Однако это именно исключение, а не правило. Для обычной семьи такая недвижимость остаётся совершенно недоступной. и повседневная жизнь большинства турков сильно отличается от гламурного быта Ферита.

Кадр из сериала «Зимородок»

Патриарх семьи

В современных турецких сериалах порой фигурирует образ всемогущего патриарха, который единолично решает судьбы всех родственников. Такой архаичный уклад семьи в реальной Турции — скорее редкость, чем норма.

Сегодня в турецких семьях каждый человек, независимо от возраста, имеет право на собственное мнение. И если он умеет его аргументированно отстаивать, к нему прислушаются — будь ему двадцать или пятьдесят лет.

Безусловно, в некоторых регионах, особенно на востоке страны, старые традиции сохраняются сильнее. Но это скорее исключение.

В большинстве же случаев старшее поколение понимает, что не обладает монополией на истину. Родители и дедушки с бабушками часто прислушиваются к мнению детей и даже просят у них совета в вопросах, которые лучше знает молодёжь. Так что образ всевластного Халиса Корхана остался только на экране.

Кадр из сериала «Зимородок»

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился «Зимородок».

Фото: Кадры из сериала «Зимородок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Читать дальше 22 декабря 2025
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Читать дальше 25 декабря 2025
Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Читать дальше 24 декабря 2025
У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся Читать дальше 24 декабря 2025
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Читать дальше 24 декабря 2025
Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков Читать дальше 24 декабря 2025
Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев Читать дальше 24 декабря 2025
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни Читать дальше 24 декабря 2025
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше