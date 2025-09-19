3 аниме, которые были популярны в 90-х и 2000-х: миллениалы точно помнят их названия

Аниме 90-х и 2000-х стало культурным феноменом для целого поколения. Тогда на западном телевидении появились проекты, которые превратили японскую анимацию в мейнстрим, а для миллионов подростков — в часть повседневности. Давайте вспомним три культовых сериала, которые подарили миллениалам незабываемые эмоции.

«One Piece» (1999)

История Монки Д. Луффи и его команды пиратов началась в 1999 году и продолжается до сих пор. Луффи, обладающий силой растягивать тело благодаря дьявольскому плоду, мечтает найти легендарное сокровище и стать Королём пиратов.

«One Piece» вырос вместе со своей аудиторией: дети, которые начинали смотреть его в конце 90-х, до сих пор следят за приключениями. Для многих именно Луффи стал символом верности мечте.

«Ковбой Бипоп» (1998)

«Ковбой Бибоп» стал откровением. Режиссёр Синъитиро Ватанабэ создал историю охотников за головами Спайка и Джета, где джазовый саундтрек соседствовал с нуарной атмосферой, а за зрелищем скрывались глубокие размышления о прошлом и свободе.

В США сериал дебютировал в 2001 году на Adult Swim и сразу показал: аниме — это не только для подростков. Для многих миллениалов «Бибоп» стал точкой входа в серьёзное взрослое аниме.

«Наруто» (2002)

Наруто Узумаки мечтает стать сильнейшим ниндзя, несмотря на то что его сторонятся односельчане. Сериал, стартовавший в Японии в 2002 году, а в США в 2005-м, стал вдохновением для подростков всего мира.

Его герои переживали соперничество, дружбу и предательство — всё то, что близко каждому школьнику. Многие миллениалы вместе с «Наруто» учились верить в себя и не сдаваться.

Эти аниме стали больше, чем просто развлечением. Они сформировали вкус поколения, подарили культовые образы и до сих пор остаются отправной точкой для новых фанатов.

