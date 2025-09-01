3 200 000 человек уже посмотрели трейлер к 3 сезону аниме «Магическая битва», и это за 21 час: дата выхода тоже известна — ликуйте, фанаты

Напомним, что в 2023 году сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фанаты ждали этого момента почти два с половиной года — и вот наконец хорошие новости: Toho Animation и студия MAPPA представили дебютный трейлер третьего сезона аниме «Магическая битва» и объявили дату выхода.

Продолжение сверхпопулярного проекта уже на подходе, и судя по ролику, зрителей ждёт самый напряжённый и жестокий сезон в истории франшизы.

Трейлер, который всё меняет

В ролике показаны сцены из новой арки «Игра на выбраковку», которая продолжит историю после драматических событий «Инцидента в Сибуе».

Годзё Сатору по-прежнему запечатан, а в мире царит хаос: тысячи злых духов вырвались на свободу. В трейлере можно увидеть ожесточённые схватки Юдзи Итадори с Ютой Оккоцу, сражение Наойи Зенина против Чосо и жестокую расправу Маки Зенин над кланом Зенин.

Режиссёром сезона снова выступает Сёта Госёдзоно, а сценарий и музыка остались за Хироси Сэко, так что атмосфера и стиль предыдущих сезонов сохранены.

Когда и где смотреть

Хотя премьера третьего сезона состоится только в январе 2026, ждать контента долго не придётся. Уже в ноябре в японских кинотеатрах покажут специальный показ — сразу два первых эпизода сезона вместе с финалом арки «Инцидент в Сибуе». Позже эта версия станет доступна и в других странах.

Новый рекорд на подходе?

Напомним, что в 2023 году «Магическая битва» попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самым популярным аниме-сериалом года и обогнав по просмотрам даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис». Судя по реакции фанатов и амбициям авторов, у третьего сезона есть все шансы повторить этот успех — или даже превзойти его.

