29 000 000 зрителей у каждого эпизода: неудивительно, что «Дом дракона» готовит грандиозное возвращение — вот когда стартует 3 сезон

Фанаты «Игры престолов» наконец дождались новости, о которой так долго говорили в кулуарах. HBO подтвердил выход нового сезона «Дома Дракона» — и вместе с этим стало ясно, когда зрители снова увидят масштабное продолжение саги о Таргариенах. Интрига сохранялась до последнего.

Когда ждать премьеру

Третий сезон «Дома дракона» стартует летом 2026 года. Глава HBO Max Кейси Блойс сообщил о временном окне, но подчеркнул, что точная дата пока не определена. Для поклонников франшизы этого уже достаточно, чтобы начать обратный отсчёт.

Что будет дальше

HBO не ограничивается лишь новым сезоном: в планах и четвёртая глава истории, которая должна стать финальной в противостоянии двух ветвей дома Таргариенов. Создатели обещают, что кульминация не уступит по драматизму ключевым событиям «Игры престолов».

Почему это важно

«Дом дракона» — приквел, действие которого разворачивается за двести лет до оригинальной саги. Проект вышел в 2022 году и сразу же завоевал положительные отзывы зрителей и критиков.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, каждую серию «Дома дракона» (приквел культового сериала «Игра престолов») просмотрели в среднем 29 млн зрителей после премьеры летом 2022 года.

Теперь поклонникам остаётся ждать: лето 2026-го станет началом новой кровавой главы истории Вестероса.

А может вы до сих пор фанатеете по «Игре престолов»? Тест покажет, какой дракон бы вам подошел.