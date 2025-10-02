280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается

Сериал «Избранные» (The Chosen) вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый проект в истории стриминговых платформ.
Его пятый сезон доступен сразу на 50 языках, что сделало драму о Христе глобальным явлением, доступным зрителям от Индии до Греции.
Как создавался рекордсмен
История «Избранных» началась в 2019 году. Проект Далласа Дженкинса задумывался как многосезонная сага о жизни и служении Иисуса Христа, снятая не в формате разового фильма, а сериала.
Главную роль исполнил Джонатан Руми, также в кадре — Шахар Айзек, Элизабет Табиш, Парас Пател и другие актёры.
С самого начала авторы сделали ставку на реалистичность: показать историю глазами тех, кто встречал Иисуса — учеников, римских чиновников, простых жителей.
Уникальный путь к зрителю
Первый сезон финансировался полностью через краудфандинг и стал самым успешным в истории телевидения по этой схеме.
Затем сериал вышел на платформе VidAngel, а позже — бесплатно в интернете во время пандемии.
Этот рискованный шаг только увеличил популярность: миллионы зрителей посмотрели его онлайн, а затем проект появился и в кинотеатрах, собрав свыше 120 миллионов долларов.
Переводы и масштабы
Пятый сезон доступен в приложении The Chosen App сразу на 36 дубляжах и с субтитрами на 50 языках — от хинди и греческого до албанского и тайского.
На Amazon Prime и других стримингах языков меньше, но в официальном приложении собрана полная коллекция.
Создатели говорят, что это только начало. Фонд Come and See, поддерживающий переводы, ставит амбициозную цель — охватить 600 языков, что сделает сериал доступным для 95 % населения планеты.
Почему феномен работает
«Избранные» посмотрели более 280 миллионов человек по всему миру, и треть зрителей, по статистике, не связана с религией. Успех объясняется не только темой, но и подходом — здесь много живых характеров и драматических линий.
Теперь, когда у сериала есть ещё и официальный мировой рекорд, он окончательно закрепил за собой статус не просто религиозной драмы, а глобального медиапроекта.
