280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается

«Избранные» — драма о Христе, которая стала мировым рекордсменом по числу переводов.

Сериал «Избранные» (The Chosen) вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый проект в истории стриминговых платформ.

Его пятый сезон доступен сразу на 50 языках, что сделало драму о Христе глобальным явлением, доступным зрителям от Индии до Греции.

Как создавался рекордсмен

История «Избранных» началась в 2019 году. Проект Далласа Дженкинса задумывался как многосезонная сага о жизни и служении Иисуса Христа, снятая не в формате разового фильма, а сериала.

Главную роль исполнил Джонатан Руми, также в кадре — Шахар Айзек, Элизабет Табиш, Парас Пател и другие актёры.

С самого начала авторы сделали ставку на реалистичность: показать историю глазами тех, кто встречал Иисуса — учеников, римских чиновников, простых жителей.

Уникальный путь к зрителю

Первый сезон финансировался полностью через краудфандинг и стал самым успешным в истории телевидения по этой схеме.

Затем сериал вышел на платформе VidAngel, а позже — бесплатно в интернете во время пандемии.

Этот рискованный шаг только увеличил популярность: миллионы зрителей посмотрели его онлайн, а затем проект появился и в кинотеатрах, собрав свыше 120 миллионов долларов.

Переводы и масштабы

Пятый сезон доступен в приложении The Chosen App сразу на 36 дубляжах и с субтитрами на 50 языках — от хинди и греческого до албанского и тайского.

На Amazon Prime и других стримингах языков меньше, но в официальном приложении собрана полная коллекция.

Создатели говорят, что это только начало. Фонд Come and See, поддерживающий переводы, ставит амбициозную цель — охватить 600 языков, что сделает сериал доступным для 95 % населения планеты.

Почему феномен работает

«Избранные» посмотрели более 280 миллионов человек по всему миру, и треть зрителей, по статистике, не связана с религией. Успех объясняется не только темой, но и подходом — здесь много живых характеров и драматических линий.

Теперь, когда у сериала есть ещё и официальный мировой рекорд, он окончательно закрепил за собой статус не просто религиозной драмы, а глобального медиапроекта.

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить