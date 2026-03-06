Меню
28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн?

6 марта 2026 09:00
Кадр из сериала «Бриджертоны»

А там уже никакой романтики и любви.

Иногда один сериал снова напоминает, кто главный в мире стриминга. Четвёртый сезон «Бриджертонов» уверенно возглавил рейтинги Netflix за прошедшие семь дней.

Вторая половина сезона вышла 26 февраля 2026 года, и всего за неделю продолжение посмотрели более 28 млн раз. Такие цифры позволили проекту занять первое место в мировых чартах платформы за последние семь дней.

«Бриджертоны» снова №1

«Бриджертоны» уже несколько лет остаются флагманом Netflix. История аристократической семьи, ищущей любовь и своё место в обществе, продолжает привлекать огромную аудиторию. Четвёртый сезон сосредоточен на втором сыне семьи — Бенедикте Бриджертоне и его истории любви с Софи.

Интерес к сериалу не падает: 28 млн просмотров за неделю — один из самых сильных результатов на платформе в этом году. Netflix уже подтвердил продолжение проекта. «Бриджертоны» продлены сразу на пятый и шестой сезоны.

Второе место — у шпионского триллера

На второй строчке чарта Netflix оказался сериал «Ночной агент». Третий сезон шпионского триллера за ту же неделю набрал 9,9 млн просмотров.

Сюжет сериала рассказывает о сотруднике ФБР Питере Сазерленде. Когда-то он отвечал на аварийный телефон в подвале Белого дома, который почти никогда не звонил. Один звонок всё изменил: агент оказался в центре политического заговора и опасной операции.

В новом сезоне история продолжается. Питер получает очередное задание, которое на этот раз приводит его в Стамбул — в мир тайных операций, где доверять нельзя почти никому.

В итоге чарты Netflix снова показывают привычную картину. На первом месте — романтика и светская интрига «Бриджертонов». На втором — напряжённый шпионский триллер. Два совершенно разных жанра, которые собирают миллионы зрителей по всему миру.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
