«"28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия»: критики посмотрели новый хоррор ДаКосты и оставили честные отзывы

Зрителям до премьеры еще нужно немного потерпеть.

Еще до широкой премьеры вокруг «28 лет спустя: Храм из костей» повисло странное напряжение. Такое бывает редко. Когда фильм еще не вышел, а ощущение уже неприятно щекочет где-то под ребрами.

После пресс-показа стало ясно почему: новая глава зомби-саги решила не щадить вообще никого — ни зрителя, ни собственную мифологию.

На днях прошел закрытый показ четвертой части культовой серии, начатой Дэнни Бойлом и Алексом Гарлендом. И первые отзывы оказались неожиданно единодушными.

Критики пишут о жестком, тревожном и очень телесном хорроре — без скидок и компромиссов. Полные рецензии появятся ближе к январской премьере, но короткие реакции уже многое говорят о тоне фильма и его настроении.

Особенно часто в отзывах звучит имя Ниа ДаКосты. Режиссеру удалось не просто продолжить чужую историю, а сделать ее еще темнее. Кристофер Миллс из Nexus Point News формулирует это предельно прямо:

«Ниа ДаКоста – режиссер, за чьим творчеством всем стоит следить. "28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия. История стала жестче и напряженнее».

Во время показа, по словам очевидцев, зал буквально взорвался в одной из сцен с доктором Келсоном — персонажем Рэйфа Файнса. Об этом пишет Амон Варманн из Empire:

«"28 лет спустя: Храм из костей" – очередное подтверждение того, что Ниа ДаКоста выдает нечто грандиозное, если ей дают полную творческую свободу. В фильме много сильных моментов, но особое признание заслуживает Рэйф Файнс. Он просто поражает в одной безумной сцене, которую зал встретил аплодисментами».

Но восторг здесь не из разряда комфортных. Тори Брейзиер из Metro честно предупреждает:

«Фильм держит в напряжении до самого конца. Предупреждаю: вам понадобится крепкий желудок... или пакет, если станет плохо. И еще – Рэйф Файнс просто потрясающий».

Сюжет тоже стал мрачнее и морально сложнее. История мальчика Спайка, его смертельно больной матери и врача, решившего избавить ее от страданий, быстро уходит от привычного зомби-маршрута. Уилл Салмон подчеркивает, что новая часть не боится риска:

«"28 лет спустя: Храм из костей" выдает несколько смелых сюжетных поворотов – и почти все они срабатывают. Фильм, скорее всего, вызовет споры среди фанатов, но он в любом случае жестче и – неожиданно – смешнее первой части. Игра Джека О'Коннелла и Рэйфа Файнса завораживает».

Фильм выходит в мировой прокат 16 января 2026 года. И если судить по первым отзывам, это будет тот самый случай, когда к хоррору готовятся заранее — морально, пишет Soyuz.

