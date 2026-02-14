26 февраля на Netflix решится судьба Бенедикта: 4 новые серии «Бриджертонов» меняют правила игры и свежий трейлер это подтверждает (видео)

Все эпизоды выйдут в один день.

«Бриджертоны» снова играют на чувствах зрителей: история Бенедикта выходит на новый виток, и ставки здесь уже не про флирт на балу, а про выбор, который может стоить имени.

Netflix показал трейлер продолжения 4 сезона и назначил дату — 26 февраля. Выйдут сразу 4 заключительные серии, с 5-й по 8-ю.

Любовь не по правилам

4 сезон сосредоточен на Бенедикте Бриджертоне в исполнении Люка Томпсона. Его линия вдохновлена романом Джулии Куин «Предложение джентльмена» 2001 года. История напоминает «Золушку»: таинственная леди в серебре оказывается служанкой Софи Бекетт, внебрачной дочерью графа, лишённой статуса и будущего. После смерти родителей она фактически становится прислугой в собственном доме.

Чувства между героями взаимны, но общество диктует правила. Бенедикт сначала предлагает Софи роль любовницы, понимая, что брак разрушит его репутацию. Софи отказывается, выбирая достоинство вместо удобства.

В новых сериях Софи отдаляется и может исчезнуть из жизни Бенедикта совсем. Единственный путь быть с ней — публичный брак, а значит конфликт с семьёй и светом. Для мира «Бриджертонов» это почти вызов системе.

У сериала большие планы

Сериал уже продлён на 5-й и 6-й сезоны. В литературном цикле восемь книг, и продюсеры планируют экранизировать каждую. Впереди истории Элоизы и Франчески, хотя порядок пока держат в секрете.

Сейчас интрига вокруг другого вопроса — решится ли Бенедикт поставить любовь выше правил, на которых держится весь его мир. Иногда одно признание звучит громче, чем оркестр на балу.