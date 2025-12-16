Меню
Киноафиша Статьи 26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочка кандидатов уже есть

26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочка кандидатов уже есть

16 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Многие думали, что это будет Оди, но это не так.

Финал сериала «Очень странные дела» уже не теория фанатов, а вопрос ближайших недель. Первые четыре эпизода пятого сезона вышли 27 ноября 2025 года, и теперь зрители ждут продолжение: серии 5–7 появятся 26 декабря, а финал покажут 1 января 2026 года. И чем ближе развязка, тем жарче споры — кто не доживет до титров?

Кто остановит Векну

Логичным кандидатом на решающее противостояние остается Оди. Ее связь с Генри Крилом тянется еще с лаборатории Бреннера, и эта линия слишком важна, чтобы оставить ее без финальной точки.

Но есть и другой очевидный игрок — Уилл. Его чувствительность к Изнанке, постоянная боль и незакрытая связь с Векной делают их столкновение почти неизбежным.

Скорее всего, победа будет коллективной. Оди, Уилл и Кали могут сыграть ключевую роль, а остальные герои займутся тем, что уже умеют лучше всего — будут ослаблять Векну с помощью звука и техники. Радиостанция «Вопль» явно появится не просто так.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Кто может погибнуть

С гибелью персонажей все сложнее. Хэппи-энд почти гарантирован, но без потерь финал такого масштаба вряд ли обойдется. Чаще всего называют Уилла и Стива, но куда логичнее выглядит другой выбор.

Любовный треугольник Нэнси — Стив — Джонатан давно требует жесткого решения. Стив повзрослел и стал действовать, Джонатан — сомневается и отступает. В таком раскладе именно Джонатан выглядит наиболее уязвимым.

Что касается Оди, ее судьбу, скорее всего, оставят двусмысленной. Не гибель, но жертва — такой финал был бы куда страшнее и сильнее.

Именно поэтому финал пятого сезона ждут не как праздник, а как неизбежный удар.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
