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Киноафиша Статьи 259 000 000 часов просмотров за год у самого популярного исторического сериала Netflix: почему его вот-вот удалят с платформы

259 000 000 часов просмотров за год у самого популярного исторического сериала Netflix: почему его вот-вот удалят с платформы

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Спартак»

Скорее смотрим!

«Спартак» долго оставался одним из самых популярных исторических сериалов на Netflix. Жестокие гладиаторские бои, интриги, предательства и яркие персонажи сделали шоу настоящим хитом еще до «Игры престолов».

Но теперь у поклонников сериала осталось не так много времени для пересмотра: Netflix готовится убрать «Спартака» из своей библиотеки.

Успех «Спартака»

Пользователей Netflix ждут плохие новости. Один из лучших сериалов стримингового сервиса, известный откровенными сексуальными сценами и жестокостью, покинет платформу, так что у поклонников остаётся совсем мало времени, чтобы его досмотреть.

С момента премьеры у «Спартака» появилось немало альтернатив, но вряд ли найдётся что-то похожее на эту историческую эпопею, которая изменила телевизионные стандарты после выхода в 2010 году. Еще до появления драконов из «Игры престолов» самые масштабные сражения проходили на арене этого неоднозначного сериала о гладиаторах.

«Спартак», основанный на истории легендарного воина, поднявшего восстание против римлян, изначально был создан Стивеном С. ДеНайтом для телеканала Starz. Сериал выходил в течение четырёх лет: три полноценных сезона и приквел между ними.

Несмотря на отсутствие большого признания со стороны критиков, проект с самого начала пользовался популярностью у зрителей. Возможно, дело в том, насколько необычным был сериал, несмотря на все его спорные стороны. К жестоким и кровавым сценам сражений создатели добавили большое количество откровенных эпизодов, что заметно выделяло «Спартак» среди других проектов жанра.

Кадр из сериала «Спартак»

«Спартак» на Netflix

После года на Netflix, за который сериал набрал 259 миллионов часов просмотров, «Спартак» покинет платформу 14 сентября 2026 года. Сейчас пользователям доступны все четыре части оригинального проекта: «Кровь и песок», «Месть», «Война проклятых» и приквел «Боги арены». Все они исчезнут с Netflix менее чем через месяц.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Спартак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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