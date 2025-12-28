25-й сезон «Тайн следствия» испортила одна героиня: куда делись остальные дети Швецовой, раз осталась только Злата

Про других наследников героини в сюжете будто позабыли.

Новый 25 сезон «Тайн следствия» разочаровал многих зрителей и даже поклонников этого детектива. И дело не в том, что процедурал уже изжил себя.

Людям не понравилось, сколько экранного времени было отдано героине Злате, дочери Марии Швецовой. По мнению комментаторов в Сети, девушка, далекая от актерского образования, не справляется с ролью, которую получила лишь «по блату» — ведь она является дочкой Анны Ковальчук.

Злата в «Тайнах следствия»

Жизнь наследницы Анны Ковальчук тесно связано с сериалом. Она буквально родилась на площадке — кадры этого момента попали в первые сезоны. И с ранних лет Злата начала играть дочь Швецовой.

В реальной жизни девушка не стала актрисой, выбрав другой вид деятельности и занимаясь бизнесом. Что, впрочем, не мешает ей сниматься вместе с мамой в «Тайнах следствия». И к 25 сезону роль Златы сделали довольно крупной — в этом, по мнению зрителей, и была ошибка.

«Когда девушки было не так много на экране в предыдущих сезонах, зрители ее особо и не критиковали. Но как только ее роль была расширена, стали заметны и нехватка актерского образования, и неумение достоверно проживать предлагаемые сценарием обстоятельства», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

А самое важное: сцены со Златой не очень нужны «Тайнам следствия». Они лишь заполняют собой хронометраж сериала и уводят его все дальше от детективного жанра.

«Эта Злата фильм испортила. Из-за нее и бесконечных фаворитов Швецовой перестала смотреть этот сериал», «Развитие любовных линий Швецовой зашкаливает. А теперь и Златины мужчины стали меняться из серии к серии, это вообще зачем?», — пишут комментаторы.

Дети Марии Швецовой

Еще больше удивляет зрителей тот фат, что в угоду Злате «задвинули» других детей героини. Ведь у Швецовой была приемная дочка и старший сын. Но о них в сценарии уже давно не вспоминают.

Ранее говорили, что молодой человек уехал за границу. И героиня будто вычеркнула его из жизни: не звонит и не говорит о наследнике.

«Куда пропали сын и удочеренная девочка? Если бы так активно не показывали Злату, то и вопросов бы не было. Но даже приличия ради можно было о них упомянуть. Настолько наплевательски делали сценарий, что и париться не стали», — вопрошают в Сети.

