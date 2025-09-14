Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 25 сентября все изменится: турецкий сериал «Наследник: зов корней» называют главным конкурентом хитов Netflix

25 сентября все изменится: турецкий сериал «Наследник: зов корней» называют главным конкурентом хитов Netflix

14 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Наследник: зов корней»

Дата премьеры одного из самых обсуждаемых турдизи уже подтверждена.

Турецкий сериал «Наследник: зов корней» наконец-то обрёл точную дату выхода.

Изначально создатели планировали показать турдизи 11 сентября, но решили, что это не выгодно для проекта. Дескать зрители ещё не вернулись после отпусков, а неделей позже выходу помешал бы футбольный матч «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

В итоге команда студии Most Production остановилась на 25 сентября — дате, которая должна подарить проекту максимальное внимание публики.

Сюжет сериала

Главный герой долгожданного сериала — талантливый хирург Серрат, возвращающийся из Стамбула в родной Урфу после многих лет отсутствия.

Здесь его ждёт непростая встреча с семьёй, воспоминания о прошлой любви и старые враги, не простившие ему давних ошибок.

Серрат оказывается втянутым в противостояние двух могущественных кланов и вынужден раскрыть тайну своего происхождения, чтобы спасти и себя, и близких.

Сильный актёрский состав

В главных ролях зрители увидят Ильхана Шена, Айбюке Пусат и Биран Дамлу Йылмаз — актёров, давно полюбившихся поклонникам турецких драм.

Их участие стало одной из причин, почему ожидания от премьеры столь высоки: именно они должны подарить зрителям эмоциональную глубину, сравнимую с лучшими сериалами Netflix.

Турция против Netflix

Создатели «Наследника: зова корней» сделали ставку не только на звёздный каст, но и на размах. Съёмки проходили не только в Стамбуле, но и в Шанлыурфе, где задействовали сотни массовок и сложные постановочные сцены. Атмосфера города с древними корнями стала живой декорацией и усилила драматизм истории.

Именно этот масштаб заставляет критиков сравнивать сериал с западными хитами Netflix: камера работает как в большом кино, сцены клановых противостояний напоминают масштабные саги, а личная история Серрата переплетается с темами чести, судьбы и борьбы за наследие.

Турецкие зрители уже называют проект «одной из главных премьер сезона», а инсайдеры уверены — у него есть потенциал стать международным событием.

Также прочитайте: «Не ожидала, что так зацепит»: вышла всего 1 серия турецкого «Сердцебиения», но фанаты уже прозвали этот дизи одним из лучших

Фото: Кадр из сериала «Наследник: зов корней»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше