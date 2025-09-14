25 сентября все изменится: турецкий сериал «Наследник: зов корней» называют главным конкурентом хитов Netflix

Дата премьеры одного из самых обсуждаемых турдизи уже подтверждена.

Турецкий сериал «Наследник: зов корней» наконец-то обрёл точную дату выхода.

Изначально создатели планировали показать турдизи 11 сентября, но решили, что это не выгодно для проекта. Дескать зрители ещё не вернулись после отпусков, а неделей позже выходу помешал бы футбольный матч «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

В итоге команда студии Most Production остановилась на 25 сентября — дате, которая должна подарить проекту максимальное внимание публики.

Сюжет сериала

Главный герой долгожданного сериала — талантливый хирург Серрат, возвращающийся из Стамбула в родной Урфу после многих лет отсутствия.

Здесь его ждёт непростая встреча с семьёй, воспоминания о прошлой любви и старые враги, не простившие ему давних ошибок.

Серрат оказывается втянутым в противостояние двух могущественных кланов и вынужден раскрыть тайну своего происхождения, чтобы спасти и себя, и близких.

Сильный актёрский состав

В главных ролях зрители увидят Ильхана Шена, Айбюке Пусат и Биран Дамлу Йылмаз — актёров, давно полюбившихся поклонникам турецких драм.

Их участие стало одной из причин, почему ожидания от премьеры столь высоки: именно они должны подарить зрителям эмоциональную глубину, сравнимую с лучшими сериалами Netflix.

Турция против Netflix

Создатели «Наследника: зова корней» сделали ставку не только на звёздный каст, но и на размах. Съёмки проходили не только в Стамбуле, но и в Шанлыурфе, где задействовали сотни массовок и сложные постановочные сцены. Атмосфера города с древними корнями стала живой декорацией и усилила драматизм истории.

Именно этот масштаб заставляет критиков сравнивать сериал с западными хитами Netflix: камера работает как в большом кино, сцены клановых противостояний напоминают масштабные саги, а личная история Серрата переплетается с темами чести, судьбы и борьбы за наследие.

Турецкие зрители уже называют проект «одной из главных премьер сезона», а инсайдеры уверены — у него есть потенциал стать международным событием.

