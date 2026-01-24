Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 25-летие «Наруто» на носу, поэтому Pierrot готовит новый проект: фанаты гадают, что это будет за сериал

25-летие «Наруто» на носу, поэтому Pierrot готовит новый проект: фанаты гадают, что это будет за сериал

24 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Наруто»

Конечно, все надеются на что-то масштабное и крутое.

Похоже, у вселенной «Наруто» снова зашевелились чакра и бюджеты: спустя годы тишины официально всплыл новый анимационный проект. И да, это тот самый случай, когда новость пришла не из трейлера студии Pierrot, а из неожиданного источника — китайского правительственного сообщения.

Новый «Наруто» подтвердили… через Китай

О разработке проекта упомянули на официальном сайте округа Лицзинь (провинция Шаньдун). Там говорится, что студия Huahan Animation участвует в производстве заказов для «One Piece» и «Наруто». Huahan — аутсорс-команда, которая работает на японских и корейских клиентов и помогает с производством анимации.

То есть речь не о том, что «Наруто» теперь делают в Китае целиком, а о том, что проект реально находится в работе и в нём задействованы дополнительные силы.

Что именно готовят: юбилей или продолжение «Боруто»?

Точной формулировки нет — и в этом главная интрига. Это может быть тот самый четырёхсерийный спецвыпуск к 20-летию «Наруто», который обещали ещё давно, но отложили ради «повышения качества». А может быть и новая адаптация «Боруто: Два синих вихря» — продолжения истории, которое фанаты ждут с таким же упрямством, как Наруто ждал признания деревни.

Почему всё так долго тянется

Юбилейные эпизоды заморозили, пока Pierrot была занята проектом «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Теперь на горизонте уже маячит 25-летие оригинального аниме «Наруто» (в 2027-м), и выглядит логично, что студии захотят выстрелить громко — либо спецвыпуском, либо возвращением «Боруто» в новом формате.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Наруто»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» «У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» Читать дальше 25 января 2026
«Netflix для ушей»: 3 аудио-сериала в жанре фэнтези для тех, кто устал пялиться в экран, но обожает новые истории «Netflix для ушей»: 3 аудио-сериала в жанре фэнтези для тех, кто устал пялиться в экран, но обожает новые истории Читать дальше 24 января 2026
С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах Читать дальше 24 января 2026
Похож на «Начало»: жаль, что у этого научно-фантастического сериала от Apple TV+ не будет 2 сезона – но вы посмотрите первый Похож на «Начало»: жаль, что у этого научно-фантастического сериала от Apple TV+ не будет 2 сезона – но вы посмотрите первый Читать дальше 24 января 2026
Я думала, что виноват «Волт-Тек», но 6 серия «Фоллаута» всё перевернула: там наконец показали, кто устроил апокалипсис (спойлеры) Я думала, что виноват «Волт-Тек», но 6 серия «Фоллаута» всё перевернула: там наконец показали, кто устроил апокалипсис (спойлеры) Читать дальше 24 января 2026
У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами» У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами» Читать дальше 24 января 2026
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше