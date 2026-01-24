25-летие «Наруто» на носу, поэтому Pierrot готовит новый проект: фанаты гадают, что это будет за сериал

Конечно, все надеются на что-то масштабное и крутое.

Похоже, у вселенной «Наруто» снова зашевелились чакра и бюджеты: спустя годы тишины официально всплыл новый анимационный проект. И да, это тот самый случай, когда новость пришла не из трейлера студии Pierrot, а из неожиданного источника — китайского правительственного сообщения.

Новый «Наруто» подтвердили… через Китай

О разработке проекта упомянули на официальном сайте округа Лицзинь (провинция Шаньдун). Там говорится, что студия Huahan Animation участвует в производстве заказов для «One Piece» и «Наруто». Huahan — аутсорс-команда, которая работает на японских и корейских клиентов и помогает с производством анимации.

То есть речь не о том, что «Наруто» теперь делают в Китае целиком, а о том, что проект реально находится в работе и в нём задействованы дополнительные силы.

Что именно готовят: юбилей или продолжение «Боруто»?

Точной формулировки нет — и в этом главная интрига. Это может быть тот самый четырёхсерийный спецвыпуск к 20-летию «Наруто», который обещали ещё давно, но отложили ради «повышения качества». А может быть и новая адаптация «Боруто: Два синих вихря» — продолжения истории, которое фанаты ждут с таким же упрямством, как Наруто ждал признания деревни.

Почему всё так долго тянется

Юбилейные эпизоды заморозили, пока Pierrot была занята проектом «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Теперь на горизонте уже маячит 25-летие оригинального аниме «Наруто» (в 2027-м), и выглядит логично, что студии захотят выстрелить громко — либо спецвыпуском, либо возвращением «Боруто» в новом формате.

