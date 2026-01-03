25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

Наталия Орейро, чей голос и улыбка до сих пор вызывают у зрителей стойкую ностальгию по эпохе телеканала «РТР», неожиданно закрыла для фанатов дверь, за которой десятилетиями стоял вопрос: «А будет ли продолжение “Дикого ангела”?» Оказывается — нет, и актриса даже не рассматривала такую возможность.

«Если уходить — то красиво»

Орейро честно призналась, что предложения были. Ей звонили продюсеры, намекали на нереальный успех, сулили новую волну популярности. Но актриса — человек принципиальный.

Она уверена: культовые истории нельзя трогать спустя годы.

«Мне предлагали продолжение “Джильды” и “Дикого ангела”, но я не верю в продолжения. Если уходить, то красиво и на пике — ничего не испортив», — сказала Орейро в интервью Надежде Стрелец.

По её словам, уважение к материалу — это не продлевать жизнь истории тогда, когда она уже сказала всё.

Мир изменился — и «Милагрос» тоже

Актриса добавила, что продолжение сериала сегодня попросту невозможно. «Дикий ангел» держался на живой «дворовой культуре»: импровизации, спонтанности, столкновении социальных миров.

А теперь, как признаётся Орейро, повседневность всё больше уходит в виртуальное пространство. Та магия, что витала вокруг Милагрос и Иво, — дух свободы, юношеского бунта и настоящей уличной энергии — в нынешнее время почти исчезла.

Почему эта новость так задела поклонников

В России «Дикий ангел» стал явлением. Миллионы следили за историей девушки-сироты и наследника богатой семьи, переживали их ссоры, примирения и тот самый поцелуй, который сегодня пересматривают на YouTube.

Именно поэтому слова Наталии звучат как окончательный вердикт: никакого «через двадцать лет» не будет.

Но, возможно, в этом и есть мудрость Орейро — не превращать легенду в копию самой себя.

