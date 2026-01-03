25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

Наталия Орейро, чей голос и улыбка до сих пор вызывают у зрителей стойкую ностальгию по эпохе телеканала «РТР», неожиданно закрыла для фанатов дверь, за которой десятилетиями стоял вопрос: «А будет ли продолжение “Дикого ангела”?» Оказывается — нет, и актриса даже не рассматривала такую возможность.
«Если уходить — то красиво»
Орейро честно призналась, что предложения были. Ей звонили продюсеры, намекали на нереальный успех, сулили новую волну популярности. Но актриса — человек принципиальный.
Она уверена: культовые истории нельзя трогать спустя годы.
«Мне предлагали продолжение “Джильды” и “Дикого ангела”, но я не верю в продолжения. Если уходить, то красиво и на пике — ничего не испортив», — сказала Орейро в интервью Надежде Стрелец.
По её словам, уважение к материалу — это не продлевать жизнь истории тогда, когда она уже сказала всё.
Мир изменился — и «Милагрос» тоже
Актриса добавила, что продолжение сериала сегодня попросту невозможно. «Дикий ангел» держался на живой «дворовой культуре»: импровизации, спонтанности, столкновении социальных миров.
А теперь, как признаётся Орейро, повседневность всё больше уходит в виртуальное пространство. Та магия, что витала вокруг Милагрос и Иво, — дух свободы, юношеского бунта и настоящей уличной энергии — в нынешнее время почти исчезла.
Почему эта новость так задела поклонников
В России «Дикий ангел» стал явлением. Миллионы следили за историей девушки-сироты и наследника богатой семьи, переживали их ссоры, примирения и тот самый поцелуй, который сегодня пересматривают на YouTube.
Именно поэтому слова Наталии звучат как окончательный вердикт: никакого «через двадцать лет» не будет.
Но, возможно, в этом и есть мудрость Орейро — не превращать легенду в копию самой себя.
