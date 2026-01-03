Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

3 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Дикий ангел»

Почувствовать тот самый вайб не получится.

Наталия Орейро, чей голос и улыбка до сих пор вызывают у зрителей стойкую ностальгию по эпохе телеканала «РТР», неожиданно закрыла для фанатов дверь, за которой десятилетиями стоял вопрос: «А будет ли продолжение “Дикого ангела”?» Оказывается — нет, и актриса даже не рассматривала такую возможность.

«Если уходить — то красиво»

Орейро честно призналась, что предложения были. Ей звонили продюсеры, намекали на нереальный успех, сулили новую волну популярности. Но актриса — человек принципиальный.

Она уверена: культовые истории нельзя трогать спустя годы.

«Мне предлагали продолжение “Джильды” и “Дикого ангела”, но я не верю в продолжения. Если уходить, то красиво и на пике — ничего не испортив», — сказала Орейро в интервью Надежде Стрелец.

По её словам, уважение к материалу — это не продлевать жизнь истории тогда, когда она уже сказала всё.

Мир изменился — и «Милагрос» тоже

Актриса добавила, что продолжение сериала сегодня попросту невозможно. «Дикий ангел» держался на живой «дворовой культуре»: импровизации, спонтанности, столкновении социальных миров.

А теперь, как признаётся Орейро, повседневность всё больше уходит в виртуальное пространство. Та магия, что витала вокруг Милагрос и Иво, — дух свободы, юношеского бунта и настоящей уличной энергии — в нынешнее время почти исчезла.

Почему эта новость так задела поклонников

В России «Дикий ангел» стал явлением. Миллионы следили за историей девушки-сироты и наследника богатой семьи, переживали их ссоры, примирения и тот самый поцелуй, который сегодня пересматривают на YouTube.

Именно поэтому слова Наталии звучат как окончательный вердикт: никакого «через двадцать лет» не будет.

Но, возможно, в этом и есть мудрость Орейро — не превращать легенду в копию самой себя.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом Читать дальше 3 января 2026
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса 3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса Читать дальше 3 января 2026
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек Читать дальше 3 января 2026
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов Читать дальше 3 января 2026
Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей Читать дальше 3 января 2026
Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать Читать дальше 3 января 2026
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров Читать дальше 2 января 2026
Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO Читать дальше 1 января 2026
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы Читать дальше 31 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше