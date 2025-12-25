25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа»

Кинокомпания «Триикс Медиа» подвела итоги анонимного зрительского голосования и назвала лучший новый сезон 2025 года. В опрос вошли ключевые сериалы года — как продолжения флагманских проектов, так и новые сезоны уже устоявшихся хитов. Интрига держалась до финального подсчёта: зрители распределили голоса неравномерно, и разрыв между участниками оказался показательным.

Как распределились голоса

Во втором этапе стали известны конкретные результаты. Один проект уверенно вырвался вперёд, оставив соперников на заметной дистанции. «Первый отдел-4» получил 46 % голосов — редкий случай для сериала, который выходит уже не первый год и при этом только усиливает позиции.

Ближайший преследователь, «Шеф. Призраки прошлого», остановился на 25 %, а «Наш спецназ» набрал 21 %. Эти проекты сформировали вторую группу рейтинга, но догнать лидера им не удалось.

Кто остался за пределами тройки

Оставшиеся голоса распределились между «Пилигрим-3», «Филин-4», «Уголовный мент-6», «Чужой район-4», «Изгой-3», «Настоящий-3», «Закон тайги-2» и «Великолепная пятёрка-7». Ни один из них не приблизился к результатам первой тройки, что лишь подчёркивает масштаб отрыва победителя.

Почему этот результат важен

Итоги голосования показывают: в 2025 году зрители сделали ставку на стабильность и качество. Четвёртый сезон «Первого отдела» не просто удержал внимание аудитории, а подтвердил статус одного из самых надёжных и востребованных сериалов года — без скидок на возраст франшизы.

