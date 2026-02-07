24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата

«Казнить нельзя помиловать» можно оценить, сидя на уютном диване под пледом.

Наконец один из самых спорных фильмов 2026 года можно посмотреть дома, на диване и без очередей в кино. «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова добирается до цифры после бурного прокатного обсуждения. О нем спорили больше, чем о многих премьерах сезона: одни называли смелой фантастикой, другие — перегруженным триллером.

Действие разворачивается в недалеком будущем, где рост тяжких преступлений вернул смертную казнь в новом формате. Приговоры выносит система искусственного интеллекта.

Главный герой — детектив, который сам оказывается обвиняемым. У него есть 90 минут, чтобы доказать невиновность, иначе алгоритм запустит необратимый процесс. История строится на гонке со временем и вопросе, можно ли доверить машине право на жизнь и смерть.

Цифровой релиз намечен на 17 февраля. С этой даты фильм выходит на онлайн-платформах.

Ставка делалась и на международный состав. В главных ролях Крис Пратт, Ребекка Фергюсон и Кали Реис. Узнаваемые лица привлекли внимание, но не спасли от жестких рецензий. Критики упрекали сценарий в прямолинейности и излишней зрелищности. Напомним, на Rotten Tomatoes у киноленты 24% свежести от критиков и 82% от зрителей.

При этом зрительские оценки оказались заметно теплее. В отзывах чаще отмечают напряженный темп, понятную интригу и актуальную тему цифрового правосудия. В итоге фильм закрепился в статусе противоречивого хита: ругают, но смотрят.