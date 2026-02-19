23 февраля эту новинку НТВ не пропущу: будет всего 4 серии, однако анонс уже «цепляет» на 10/10 — можно увидеть игру сына Золотухина

На НТВ 23 февраля в 18:00 выйдет четырехсерийная военная драма Вадима Саетгалиева «Солдат по кличке Рекс». Премьера приурочена к Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. В главных ролях — Евгений Миллер и Любовь Константинова.

О чем мини-сериал

Действие картины происходит осенью 1943 года. Во время разведывательной вылазки группу под командованием Громова, роль которого исполнил Миллер, атакует вражеская овчарка. Чтобы отбиться, солдаты открывают огонь и тем самым выдают свое местоположение. После этого по группе наносится минометный удар.

Громов забирает собаку с поля боя и просит хирурга Васильева, которого сыграл Дмитрий Пустильник, прооперировать животное и спасти его. После восстановления пес совершенно не идет на контакт. Понять и приручить его помогает ефрейтор Мирошников в исполнении Ивана Золотухина. Девушка Громова, медсестра Мария, роль которой досталась Любови Константиновой, относится к этой затее с недоверием.

Громов решает перевоспитать овчарку и назвать ее Рекс. Со временем благодаря вниманию и терпению пес становится помощником разведки и участвует в сложных заданиях. Сюжет осложняется, когда Громов встречает старого хозяина Рекса.

Что цепляет в сюжете

Появление животных в кадре — это всегда бонус для любого фильма. Здесь рассказывается больше не о войне, хотя, судя по трейлеру, операции будут захватывающими. Это история о том, как доброта рождает любовь. Это будет очень красивая история на фоне драматических событий.