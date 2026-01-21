Меню
22 января на ТВ — большая премьера: встречаем новую медицинскую драму «Полная совместимость» с мощным актерским составом

21 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Полная совместимость»

Почему именно этот сериал обещает стать прорывом 2026 года? Объясняем.

22 января на телевидении зрителей ждет заметная премьера. На экраны выходит медицинская драма «Полная совместимость» — история о выборе, ответственности и чувствах, которые проверяются не словами, а реальностью Крайнего Севера.

Из Петербурга — в Заполярье

Героиня Светланы Ивановой — талантливый врач-трансплантолог с безупречной репутацией. Карьера рушится после конфликта в петербургской клинике, и вместо привычных операционных она оказывается в Заполярске. Новый город встречает холодом, дефицитом ресурсов и настороженным отношением коллег. Здесь дипломы не впечатляют — ценится только результат.

На Севере Светлане приходится сталкиваться с тем, к чему не готовят в столичных медвузах. Сложные пациенты, родственники, не готовые говорить о донорстве, и коллеги, привыкшие работать по старым правилам. Каждый день — разговор на грани, где ошибка может стоить жизни. В этих условиях медицина превращается в тонкую работу с людьми.

Сильные роли и суровая атмосфера

В сериале задействован мощный актерский состав. Дмитрий Певцов играет главного врача больницы — жесткого и принципиального. Петр Федоров появляется в образе талантливого доктора, для которого Заполярье становится личным вызовом. Холодные пейзажи, больничные коридоры и сдержанные эмоции создают ощущение подлинности.

«Полная совместимость» стартует 22 января на телевидении. Это не просто медицинская драма, а история о том, как далеко человек готов зайти ради профессии и что происходит, когда чувства оказываются сильнее обстоятельств.

Также прочитайте: Куда пропал молчаливый цыганенок из фильма «Мужики!»? Появился у Михалкова — и тишина

Фото: Кадр из сериала «Полная совместимость»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
