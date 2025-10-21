22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется

«Анатомия страсти» вернулась с 22 сезоном на радость фанатам. Но не все герои пережили события предыдущих серий.

Страшный взрыв в операционной привел к необратимым последствиям. И один из них — уход Амелии, с которым никак не могут смириться зрители.

Чем закончился 21 сезон «Анатомии страсти»

Финальная серия прошлого сезона оставила зрителей в состоянии полной неопределенности. Отчаявшаяся Дженна Гэтлин, доведенная до предела, пошла на крайние меры и захватила больницу.

Её попытка спасти дочь привела к масштабному взрыву в операционной. Этот инцидент поставил под угрозу жизни многих персонажей, оставив главную загадку — кому удалось выжить.

Особые опасения поклонников вызывала судьба Линка, оказавшегося в самой гуще событий. К облегчению многих, персонаж сумел выжить. Однако трагедия не обошла стороной Натали — её жизнь оборвалась.

Все это оказалось насколько сложным для Амелии, которую связывали особые отношения с обоими коллегами, что она решает взять длительный отпуск и объявляет об этом во 2-м эпизоде 22-го сезона.

Когда вернется Амелия

У такого решения была закадровая причина. Начиная с прошлого телесезона, «Анатомия страсти» сократила количество эпизодов, в которых могут появляться «ветераны» сериала. Теперь «старичков» можно видеть не более, чем в 14 эпизодах из 18.

Катерина Скорсоне, играющая Амелию, появится всего в 10 сериях. И вместо того, чтобы распределить их, авторы решили отправить героиню в отпуск на 8 следующих эпизодов. А значит Амелия вернётся, когда «Анатомия страсти» возобновит показ после перерыва на праздники, в середине сезона в 2026 году.

