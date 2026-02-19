Меню
Киноафиша Статьи 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов»

22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов»

19 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Не все понимают временные отрезки.

«Рыцарь Семи Королевств» подходит к финалу: 22 февраля выходит последняя серия первого сезона. И пока зрители обсуждают судьбу Дунка и юного Эгга, один вопрос звучит чаще других: в каком времени вообще происходит эта история и как она связана с «Игрой престолов» и «Домом дракона»?

Между драконами и троном

События разворачиваются в 209 году После Завоевания Эйгона. Это примерно за 89 лет до начала «Игры престолов» и через 77 лет после финала «Дома дракона». Драконов к этому моменту уже больше полувека как нет: последний погиб в 153 году З.Э. Власть Таргариенов держится не на огне, а на дипломатии.

На троне — Дейрон II Таргариен по прозвищу Добрый. Именно он присоединил Дорн без войны, позволив региону сохранить собственные законы. Последним крупным потрясением остается восстание Блэкфайра в 196 году З.Э. Его сторонники позже создадут наемный отряд «Золотые Мечи», который фанаты уже видели в «Игре престолов».

Камерная история с большими последствиями

В центре сюжета — сир Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, будущий король Эйгон V. История выглядит камерной и почти ироничной, но именно через эти приключения закладываются будущие политические расклады Вестероса.

Это время относительного мира, без огнедышащих чудовищ и тотальных войн, но с хрупким балансом сил. Поэтому сериал становится важным мостом между эпохой драконов и временем, когда Железный трон снова окажется в центре кровавых конфликтов.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
