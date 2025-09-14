21 год «Остаться в живых» и снова вопрос без ответа: куда пропал Мэттью Фокс, главный красавчик таинственного острова?

Почему он будто растворился с радаров и его совсем не видно?

С момента премьеры «Остаться в живых» прошел уже 21 год, но культовый сериал все равно на слуху. Для многих именно с «Лоста» началась настоящая любовь к зарубежным многосерийным историям — настолько масштабных, дорогих и непредсказуемых зрители их не видели со времён «Санта-Барбары» и «Рабыни Изауры». Но вместе с этим возникает и другой вопрос: куда исчез Мэттью Фокс, главный герой мистической драмы?

Взлет и резкое падение

После шести сезонов во флагманском проекте ABC у актера были все шансы. Номинации на «Золотой глобус» и «Эмми», популярность у зрителей и статус ведущего лица теледрамы делали его желанным кандидатом для студий.

Но три проекта подряд — «Я, Алекс Кросс», «Император» и «Война миров Z» — разрушили этот фундамент. Первая картина провалилась в прокате, вторую не приняли критики, а в третьей роль Фокса просто вырезали на монтаже.

Проблемы и тишина

Удары совпали с личными скандалами: актера обвиняли в нападении на водителя автобуса, что тоже не добавило ему очков. С 2013 года его экранная активность почти обнулилась. Были хоррор «Вымирание» и вестерн «Костяной томагавк», ставший культовым, но большого прорыва они не принесли. Фокс исчез не только с экранов, но и из новостных лент — словно его персонаж снова растворился в джунглях таинственного острова.

Семья вместо Голливуда

Сам актер признавался, что поставил все галочки в списке желаний и теперь предпочитает жить спокойно с женой и детьми. Он пробовал себя в музыке, писал сценарии и отвечал журналистам, что возвращаться в Голливуд смысла не видит, пишет «Киновед в штатском».

Осторожные камбэки

И всё же время от времени Фокс выходит из тени. В 2022 он появился в драме «Последний свет», где впервые попробовал себя в роли продюсера. В 2023 сыграл в австралийском проекте «Заложники», но и там не произвел большого впечатления.

Мэттью Фокс остаётся для публики человеком-загадкой: однажды он стал лицом целой эпохи, но теперь словно сознательно избегает новых успехов. Фанатам хочется верить, что впереди его ждет проект, который вернёт актёру ту же магию, что когда-то притянула миллионы зрителей к «Лосту».

