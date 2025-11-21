2026 год наконец-то будет спокойным! Овна Асмус ждут перемены, а у Скорпиона Меньшикова дела пойдут в гору — полный прогноз по знакам

В преддверии Нового года «Киноафиша» попросила таролога, медиума и экстрасенса Айгуль Хуснетдинову рассказать, что ждёт знаки зодиака в 2026-м и каких актёров они могут затронуть. Собеседница сделала расклад Таро шаманов...

Айгуль порадовала своим прогнозом — в целом год будет ровным и спокойным без особых потрясений.

«Карта года будет благоприятная, радостная, хорошая для коммуникации, общения с людьми».

Овен

Овнов, среди которых Кристина Асмус, ждут серьёзные сдвиги в личной и профессиональной жизни. По словам эксперта, перемены охватывают сразу несколько сфер — актёры-Овны могут поменять проекты, круг общения и собственные приоритеты.

«Овна ждет глобальные изменения в жизни. Радикальные перемены будут перемены во всех сферах жизни».

Телец

Тельцы проводят год между прошлым и будущим. Алексея Гуськова и других предсавителей данной зодиакальной системы будет тянуть назад, и сомнения станут постоянным фоном. Совет Хуснетдиновой однозначен: решаться на обновление, даже если страшно.

«Тельцов весь год тянет в прошлое. Главное — решиться менять жизнь».

Близнецы

Для Близнецов 2026-й станет временем пересмотра окружения. Эксперт уверена: люди из прошлого способны буквально тормозить развитие. Советуем Юлии Пересильд и другим Близнецам оставить рядом только тех, кто совпадает по интересам и внутреннему ритму.

«У Близнецов много стрессов. Мешать будут люди из прошлого».

Рак

Юрия Стоянова, как и всех Раков, ждёт год поддержки и расширения. Этот знак входит в период благополучия, когда семейные и творческие планы складываются особенно удачно.

«У Раков будет очень благоприятный год. Это год поддержки. Это год, когда будет расширяться семья. Все дела обречены на успех».

Лев

Ян Цапник — яркий представитель Львов, которым в 2026-м достаётся мощная волна удачи. Год даст ускорение, заметность и ощущение, что обстоятельства открывают дорогу.

«У Львов все очень хорошо. Будет момент когда фортуна войдет в жизнь и понесет на большой скорости».

Девы

Дев (Игорь Костолевский) ждёт год лидерства. Людям этого знака важно доверять интуиции — именно она станет ключом к профессиональному росту и заметности.

«У Дев будет проверка на лидерские качества. Время стать активным. Время стать звездой».

Весы

Айгуль Хуснетдинова предупредила, что Никиту Михалкова, как и других Весов, ждёт непростое время. Возможны болезни, бытовые сложности, эмоциональные провалы.

Но именно 2026-й идеален для юридических дел, крупных покупок и договоров — если жить по правилам и не нарушать порядок.

«Для Весов высокая вероятность проблем. Год хорош для сделок и законных действий».

Скорпион

Скорпионам, среди которых Олег Меньшиков, повезёт куда сильнее: 2026-й становится творческим и романтическим сезоном. Эксперт уверена, что проявление истинной природы Скорпиона будет встречено восхищением.

«Очень благоприятный год. Время творчества, семьи и ярких чувств».

Стрелец

Стрельцов и Владимира Машкова ждёт год проверки на стойкость. Не стоит пытаться лидировать — лучше отойти на второй план и дать событиям идти своим чередом. Это время отдыха и накопления сил.

«Год проверки. Лучше не тянуть одеяло на себя».

Козерог

Козерогов (Сергей Жигунов) ждёт ровный, благоприятный год, в котором многое зависит от личной инициативы. Шансы есть, и обстоятельства складываются удачно — главное не терять темп.

«У Козерогов всё будет удачно. Хороший, ровный год».

Водолей

У Водолеев, среди которых оказалась Светлана Ходченкова, 2026-й проходит под знаком справедливости: всё, что приходит, является прямым следствием прежних поступков. Ошибки будут наказаны, а правильные решения — вознаграждены.

«Это год справедливости. Всё — по заслугам».

Рыбы

Для Рыб (Михаил Пореченков) наступает период внутреннего роста. Представители данного знака зодиака могут уйти в авторские идеи, письменные проекты или глубокие роли, требующие тишины и сосредоточенности.

«У Рыб это период познания. Момент, когда выбираются личные планы и желания, а не социальная активность».

