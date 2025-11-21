Меню
2026 год наконец-то будет спокойным! Овна Асмус ждут перемены, а у Скорпиона Меньшикова дела пойдут в гору — полный прогноз по знакам

21 ноября 2025 11:00
Кристина Асмус, Олег Меньшиков

Айгуль Хуснетдинова сделала расклад на Таро.

В преддверии Нового года «Киноафиша» попросила таролога, медиума и экстрасенса Айгуль Хуснетдинову рассказать, что ждёт знаки зодиака в 2026-м и каких актёров они могут затронуть. Собеседница сделала расклад Таро шаманов...

Айгуль порадовала своим прогнозом — в целом год будет ровным и спокойным без особых потрясений.

«Карта года будет благоприятная, радостная, хорошая для коммуникации, общения с людьми».

Овен

Овнов, среди которых Кристина Асмус, ждут серьёзные сдвиги в личной и профессиональной жизни. По словам эксперта, перемены охватывают сразу несколько сфер — актёры-Овны могут поменять проекты, круг общения и собственные приоритеты.

«Овна ждет глобальные изменения в жизни. Радикальные перемены будут перемены во всех сферах жизни».

Кристина Асмус

Телец

Тельцы проводят год между прошлым и будущим. Алексея Гуськова и других предсавителей данной зодиакальной системы будет тянуть назад, и сомнения станут постоянным фоном. Совет Хуснетдиновой однозначен: решаться на обновление, даже если страшно.

«Тельцов весь год тянет в прошлое. Главное — решиться менять жизнь».

Алексей Гуськов

Близнецы

Для Близнецов 2026-й станет временем пересмотра окружения. Эксперт уверена: люди из прошлого способны буквально тормозить развитие. Советуем Юлии Пересильд и другим Близнецам оставить рядом только тех, кто совпадает по интересам и внутреннему ритму.

«У Близнецов много стрессов. Мешать будут люди из прошлого».

Юлия Пересильд

Рак

Юрия Стоянова, как и всех Раков, ждёт год поддержки и расширения. Этот знак входит в период благополучия, когда семейные и творческие планы складываются особенно удачно.

«У Раков будет очень благоприятный год. Это год поддержки. Это год, когда будет расширяться семья. Все дела обречены на успех».

Юрий Стоянов

Лев

Ян Цапник — яркий представитель Львов, которым в 2026-м достаётся мощная волна удачи. Год даст ускорение, заметность и ощущение, что обстоятельства открывают дорогу.

«У Львов все очень хорошо. Будет момент когда фортуна войдет в жизнь и понесет на большой скорости».

Ян Цапник

Девы

Дев (Игорь Костолевский) ждёт год лидерства. Людям этого знака важно доверять интуиции — именно она станет ключом к профессиональному росту и заметности.

«У Дев будет проверка на лидерские качества. Время стать активным. Время стать звездой».

Игорь Костолевский

Весы

Айгуль Хуснетдинова предупредила, что Никиту Михалкова, как и других Весов, ждёт непростое время. Возможны болезни, бытовые сложности, эмоциональные провалы.

Но именно 2026-й идеален для юридических дел, крупных покупок и договоров — если жить по правилам и не нарушать порядок.

«Для Весов высокая вероятность проблем. Год хорош для сделок и законных действий».

Никита Михалков

Скорпион

Скорпионам, среди которых Олег Меньшиков, повезёт куда сильнее: 2026-й становится творческим и романтическим сезоном. Эксперт уверена, что проявление истинной природы Скорпиона будет встречено восхищением.

«Очень благоприятный год. Время творчества, семьи и ярких чувств».

Олег Меньшиков

Стрелец

Стрельцов и Владимира Машкова ждёт год проверки на стойкость. Не стоит пытаться лидировать — лучше отойти на второй план и дать событиям идти своим чередом. Это время отдыха и накопления сил.

«Год проверки. Лучше не тянуть одеяло на себя».

Владимир Машков

Козерог

Козерогов (Сергей Жигунов) ждёт ровный, благоприятный год, в котором многое зависит от личной инициативы. Шансы есть, и обстоятельства складываются удачно — главное не терять темп.

«У Козерогов всё будет удачно. Хороший, ровный год».

Сергей Жигунов

Водолей

У Водолеев, среди которых оказалась Светлана Ходченкова, 2026-й проходит под знаком справедливости: всё, что приходит, является прямым следствием прежних поступков. Ошибки будут наказаны, а правильные решения — вознаграждены.

«Это год справедливости. Всё — по заслугам».

Светлана Ходченкова

Рыбы

Для Рыб (Михаил Пореченков) наступает период внутреннего роста. Представители данного знака зодиака могут уйти в авторские идеи, письменные проекты или глубокие роли, требующие тишины и сосредоточенности.

«У Рыб это период познания. Момент, когда выбираются личные планы и желания, а не социальная активность».

Михаил Пореченков

Фото: Кадры из сериалов «Я любила мужа», «Союз спасения. Время гнева», «Киберпапа», «Шаляпин», «Игры», «Всем по 50», «Туман», кадры из фильмов «Сибирский цирюльник» (1998), «Обе две» (2024), «Вторжение» (2019), «На деревню дедушке» (2025), «Станиславский: Жажда жизни» (2020), «Кто там?» (2022)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
