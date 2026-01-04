Меню
Киноафиша Статьи 2026 год только начался, а в России уже радуют крутыми сериалами: на эти 4 проекта точно стоит обратить внимание

4 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»

Январь оказался для российских сериалов куда живее, чем принято ожидать от постпраздничного месяца.

Январские премьеры редко становятся громкими событиями, но в этот раз отечественные платформы решили сыграть на узнаваемости и жанровом разнообразии. Здесь и лёгкий абсурд, и коммунальная реальность, и расширение самой популярной российской супергеройской вселенной. Коротко — без проходных проектов и с прицелом на широкую аудиторию.

«Жека Рассел»

Комедийная фантазия о том, как далеко может завести робость. Скромный бухгалтер превращается в джек-рассел-терьера и оказывается буквально в жизни женщины, которую любит. Сериал «Жека Рассел» работает как праздничный ромком с магическим твистом — незатейливо, но с очевидным расчётом на уютный просмотр.

«Люба. Управдом»

История о том, как развод и переезд в новый дом превращаются в ежедневный бой с соседями и системой. Героиня Ольги Кузьминой берёт управление домом в свои руки и сталкивается с классическим набором городских конфликтов. Комедия метко попадает в реальность домовых чатов и подъездных собраний.

«Вечерняя школа»

Полицейский вынужден снова сесть за парту, чтобы не лишиться работы, а вместе с ним — люди самых разных возрастов и судеб. Сериал аккуратно играет на школьных воспоминаниях, добавляя взрослые проблемы и юмор без злости. Формат узнаваемый, но за счёт кастинга и ситуаций смотрится живо.

«Майор Гром: Игра против правил»

Самая ожидаемая премьера месяца и важное расширение франшизы. Шесть эпизодов «Майора Гром: Игра против правил» посвящены разным героям вселенной, включая историю Разумовского и Волкова. Проект выглядит как попытка углубить мифологию и дать фанатам то, чего не хватало в полном метре.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
