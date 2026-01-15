Меню
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер

15 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Его и ее», «Убегай», «Похищенная девушка»

Вы будете переживать за главных героинь, как за своих родственников.

Едва 2026 год успел начаться, а стриминги уже выдали несколько по-настоящему сильных сериалов. Причем с редким бонусом — все они доступны целиком.

Никаких пауз, никакого ожидания серий. Можно просто включить и посмотреть историю от начала до конца.

«Его и ее»

«Его и ее»

Американский мини-сериал стал одной из самых обсуждаемых новинок года. В маленьком городе находят убитую женщину, делом занимается детектив Джек Харпер. В это же время туда возвращается журналистка Анна Эндрюс, для которой этот город связан с болезненным прошлым.

Анна начинает публиковать детали расследования, чем мешает полиции и злит Джека. Между ними возникает напряжение, а вскоре и подозрения. Сериал постоянно подбрасывает новые версии и заставляет сомневаться буквально в каждом.

«Убегай»

«Убегай»

Британский триллер рассказывает о Саймоне Грине, который ищет пропавшую дочь. Когда он находит ее в парке, попытка забрать девушку домой заканчивается дракой и вирусным видео. А вскоре того самого парня находят мертвым.

Саймон становится главным подозреваемым и вынужден одновременно доказывать свою невиновность и продолжать поиски дочери. Как и в лучших историях Харлана Кобена, здесь много линий, которые медленно сходятся в одну мрачную точку.

«Похищенная девушка»

«Похищенная девушка»

Самая тяжелая драма в подборке. После ссоры с сестрой исчезает Лили, и сериал показывает не только поиски, но и то, что происходит с ней самой.

История строится вокруг семьи и чувства вины. Здесь важнее не детективная интрига, а то, как люди пытаются жить дальше, когда ответов нет, пишет No SpoilerS.

Эти три проекта задали для 2026 года неожиданно высокую планку. И главное — их уже можно смотреть целиком, не растягивая напряжение на недели.

Фото: Кадр из сериала «Его и ее», «Убегай», «Похищенная девушка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
