2026 год еще не закончился, а эти сериалы уже претендуют на звание «лучших»: можно посмотреть все серии целиком

Варианты для тех, кто не хочет ждать.

От возвращения в мир Джорджа Мартина до неожиданного хита о буднях врачей — эти проекты уже называют главными сериалами года. И если вы ищете, что посмотреть в ближайшие выходные, начать стоит именно с них.

«Рыцарь Семи Королевств»

После «Игры престолов» и «Дома дракона» многие привыкли воспринимать вселенную Джорджа Мартина через призму масштабных войн, драконов и борьбы за власть. Однако «Рыцарь Семи Королевств» предлагает совершенно иной взгляд на знакомый мир.

Главные герои сериала — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец Эгг, который скрывает свое происхождение. Вместо грандиозных сражений зрителей ждут путешествия, рыцарские турниры, политические интриги и история настоящей дружбы. При этом сериал сохранил фирменную атмосферу Вестероса, за которую миллионы зрителей когда-то полюбили франшизу.

Неудивительно, что HBO продлил проект на второй сезон практически сразу после премьеры.

«Питт»

Медицинских сериалов сегодня хватает, но «Питт» смогла выделиться даже на фоне признанных жанровых хитов.

События разворачиваются в отделении неотложной помощи Питтсбурга, где врачи ежедневно сталкиваются с огромным потоком пациентов. Главный герой давно работает на пределе возможностей и пытается сохранить баланс между профессией и личной жизнью.

Главная находка создателей — необычный формат повествования. Каждый эпизод показывает всего один час смены. Благодаря этому зритель буквально проживает напряженный рабочий день вместе с героями. Второй сезон окончательно закрепил за проектом статус одного из самых обсуждаемых сериалов года.

«Молодой Шерлок»

Создатели сериала решили показать знаменитого сыщика задолго до событий классических произведений Артура Конан Дойла.

В центре сюжета — девятнадцатилетний Шерлок Холмс, который учится в Оксфорде и неожиданно становится подозреваемым в деле об убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, ему приходится провести собственное расследование.

Сериал Гая Ричи сочетает детектив, приключения и элементы исторической драмы. Особенно интересно наблюдать за тем, как будущий великий сыщик только начинает развивать свои способности и учится замечать детали, которые ускользают от остальных.

Пока год еще не закончился и впереди нас ждут громкие премьеры. Но именно эти три проекта уже сейчас выглядят главными претендентами на место в списке лучших сериалов 2026 года.