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Киноафиша Статьи 2026 год еще не кончился, а критики уже назвали 3 самых провальных фильма: и даже «Майкл» попал в этот список

2026 год еще не кончился, а критики уже назвали 3 самых провальных фильма: и даже «Майкл» попал в этот список

15 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Супергерл», «Mortal Kombat II»

Но во второй половине года ситуация может измениться.

Даже самый удачный киногод не обходится без фильмов, от которых ждали гораздо большего. Одни обещали стать новым словом в жанре, другие опирались на громкие франшизы и звездные имена, но в итоге вызвали скорее недоумение, чем восторг. Рассказываем о трех картинах, которые, по мнению западных критиков, не оправдали ожиданий зрителей.

Супергёрл

После успешного появления новой Супергёрл в киновселенной DC многие были уверены, что сольный фильм станет одним из главных событий года. Однако критики встретили картину куда прохладнее.

Главной претензией стали тусклая визуальная палитра, невыразительные экшен-сцены и нелинейное повествование, которое, по мнению обозревателей, только мешает развитию истории. При этом игру Милли Олкок многие, наоборот, назвали одним из немногих достоинств фильма, отметив, что актриса сделала для своей героини максимум.

Майкл

Кадр из сериала «Майкл»

Биографический фильм о Майкле Джексоне тоже считался одной из самых ожидаемых премьер года. Тем удивительнее оказалось разочарование после выхода картины.

Критики считают, что создатели слишком формально подошли к истории легендарного музыканта. Вместо яркого и эмоционального рассказа зрители получили довольно стандартное повествование, которое почти не раскрывает личность Джексона. Досталось и музыкальным сценам — многие ожидали гораздо более эффектной постановки.

Mortal Kombat II

Продолжение «Смертельной битвы» должно было учесть критику первого фильма, однако этого, по мнению обозревателей, не произошло.

Основные претензии вновь касаются боевых сцен, монтажа и визуального оформления. Несмотря на расширенный актерский состав и долгожданный турнир, фильму «Mortal Kombat II» не удалось предложить зрителям тот зрелищный экшен, которого многие ждали. Исключением критики называют лишь персонажа Кано, который вновь оказался одним из самых запоминающихся героев картины.

Конечно, мнение критиков далеко не всегда совпадает со зрительским. Но именно эти три фильма чаще всего называют самыми большими разочарованиями первой половины 2026 года. Возможно, со временем часть аудитории посмотрит на них иначе, однако сейчас ожидания от этих премьер явно оказались значительно выше итогового результата.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из фильма «Супергерл», «Mortal Kombat II»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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