«Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году

12 января 2026 15:00
Кадр из сериала «Вечерняя школа»

Судя по списку, в этом году мы будем больше смеяться.

СТС решил не тянуть интригу и уже показал первые кадры своих премьер на 2026 год. Судя по ролику, канал делает ставку на странные, смешные и очень узнаваемые истории — от пришельцев до коммуналок из 2000-х.

Пришельцы, коммуналки и семейные войны

Одна из самых необычных новинок — «Не в своей тарелке». В 17 сериях Юрий Стоянов играет в истории, где героиня Даши Верещагиной оказывается в теле инопланетянки. Формат обещает быть и смешным, и неожиданно трогательным.

Тем, кто скучает по началу нулевых, адресована «Трешка». Это комедия о том, как в обычной трехкомнатной квартире уживаются герои Юлии Александровой, Михаила Трухина, Николая Наумова и Ильи Лыкова. Плотный каст и узнаваемые бытовые конфликты — рецепт, который редко подводит.

Что еще готовит СТС

Ближайшая премьера — «Вечерняя школа», которая стартует 12 января. Это комедийный ответ «Олдскулу» с Ильей Соболевым.

В «Мистере Ноготь» Александр Робак примерит образ мастера по маникюру, а в «Почти настоящем детективе» Максим Лагашкин сыграет шоумена, которого обвиняют в ограблении банка.

Продолжения тоже в строю. «Солнце, море, два ствола» возвращается с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым, а «Граница миров» получает второй сезон.

Если судить по первым кадрам, СТС делает ставку на легкие, но цепляющие истории. И, похоже, 2026 год у канала будет очень насыщенным.

Также прочитайте: Зрители давно этого ждали: НТВ покажет новый сериал «Константинополь» — и он не про ментов и погони

Фото: Кадр из сериала «Вечерняя школа»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
