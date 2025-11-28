200 млн убытка, 1 провал и нулевая франшиза: почему «Джон Картер» не стал хитом Disney, хотя были все шансы

А ведь этой киноленте пророчили великое будущее и кучу сиквелов.

Disney ставил на «Джона Картера» как на новый столп фантастики — и именно поэтому так громко прозвучал провал. Фильм, который должен был открыть трилогию, неожиданно стал самым дорогим уроком студии за десятилетие. Но почему так произошло?

Проект мечты, который рос не по плану

У истока — роман Берроуза «Принцесса Марса», старше самого Голливуда. До Стэнтона эту историю пытались экранизировать Клэмпетт, Харрихаузен, даже Disney с идеей позвать Тома Круза. Технологий не хватало, проекты замораживались, права переходили от студии к студии. Когда в режиссерское кресло сел автор «ВАЛЛ-И», казалось, что удача наконец нашла адрес.

Но игровых съёмок у Стэнтона не было. Масштаб — колоссальный. Бюджет рос быстрее, чем доверие руководства, съёмки расширялись, актёров учили ходить на ходулях, чтобы марсианские расы выглядели убедительно. И всё это без поддержки лиц, способных продавать билет одним появлением в кадре.

Где всё поломалось

Маркетинг. Студия убрала из названия слово «Марс», превратив масштабное приключение в невнятное «Джон Картер». Трейлер показал визуал, но спрятал сюжет, а музыка вместо драйва дала ностальгию по Zeppelin.

Целевая аудитория — не поняла, что ей предлагают. Женщины — отфильтровали проект полностью. Прокату нужен был рекорд, чтобы окупить бюджет, но старт оказался слабее ожиданий.

Финал, который не хотел случаться

Касса остановилась на 284 млн и закрыла дорогу всем сиквелам. Disney потерял 200 миллионов, глава студии ушёл, а актёры — в тень. Но время работает странно: сегодня у фильма есть комьюнити, которое видит в нём честную фантастику, задавленную маркетингом, а не качеством, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

Ирония в том, что Disney позже научился делать блокбастеры серийно. Но «Джон Картер» остался напоминанием: даже самый дорогой фильм ничего не стоит, если зрителю не объяснили, зачем его смотреть.

