Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 200 000 000 просмотров и номинация на «Лучший онлайн-сериал»: «Ландыши» неожиданно стали феноменом 2026 года

200 000 000 просмотров и номинация на «Лучший онлайн-сериал»: «Ландыши» неожиданно стали феноменом 2026 года

2 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Ландыши»

Настоящий флагман среди российского кинематографа.

Кто бы мог подумать, что музыкальная драма станет главным сериалом начала 2026 года, но «Ландыши» сделали именно это.

Проект официально возглавил рейтинг самых просматриваемых сериалов по данным Mediascope, а цифры онлайн-платформ только усилили эффект.

В онлайн-кинотеатре Wink сериал набрал 200 000 000 просмотров. Для российского рынка это показатель, который автоматически выводит проект в разряд флагманов сезона. Этой зимой от «Ландышей» действительно было не скрыться: телевизионные премьеры прошли на Первом канале и СТС, что заметно расширило аудиторию.

Весной сериал претендует на премию АПКиТ в категории «Лучший онлайн-сериал». Индустрия отреагировала быстро, и проект оказался среди главных номинантов. Это редкий случай, когда высокий зрительский интерес подтверждается профессиональным признанием.

Во втором сезоне зрители увидели новую главу истории. Катя, солистка группы «Ландыши», столкнулась с серьёзными испытаниями: распадом коллектива, закулисными интригами и борьбой за крупное наследство. Отдельной линией стал поиск мужа Лёхи. Обстоятельства, на которые супруги не могли повлиять, кардинально изменили их жизнь.

200 млн просмотров — это уже не просто удачный старт, а серьёзная заявка на статус долгоживущего проекта. Теперь внимание приковано к продолжению и к тому, удастся ли авторам удержать планку, заданную в начале года.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро Читать дальше 2 марта 2026
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное Читать дальше 2 марта 2026
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет Читать дальше 2 марта 2026
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова «Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова Читать дальше 2 марта 2026
Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно Читать дальше 2 марта 2026
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Читать дальше 28 февраля 2026
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Читать дальше 28 февраля 2026
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка Читать дальше 28 февраля 2026
Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше