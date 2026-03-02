200 000 000 просмотров и номинация на «Лучший онлайн-сериал»: «Ландыши» неожиданно стали феноменом 2026 года

Кто бы мог подумать, что музыкальная драма станет главным сериалом начала 2026 года, но «Ландыши» сделали именно это.

Проект официально возглавил рейтинг самых просматриваемых сериалов по данным Mediascope, а цифры онлайн-платформ только усилили эффект.

В онлайн-кинотеатре Wink сериал набрал 200 000 000 просмотров. Для российского рынка это показатель, который автоматически выводит проект в разряд флагманов сезона. Этой зимой от «Ландышей» действительно было не скрыться: телевизионные премьеры прошли на Первом канале и СТС, что заметно расширило аудиторию.

Весной сериал претендует на премию АПКиТ в категории «Лучший онлайн-сериал». Индустрия отреагировала быстро, и проект оказался среди главных номинантов. Это редкий случай, когда высокий зрительский интерес подтверждается профессиональным признанием.

Во втором сезоне зрители увидели новую главу истории. Катя, солистка группы «Ландыши», столкнулась с серьёзными испытаниями: распадом коллектива, закулисными интригами и борьбой за крупное наследство. Отдельной линией стал поиск мужа Лёхи. Обстоятельства, на которые супруги не могли повлиять, кардинально изменили их жизнь.

200 млн просмотров — это уже не просто удачный старт, а серьёзная заявка на статус долгоживущего проекта. Теперь внимание приковано к продолжению и к тому, удастся ли авторам удержать планку, заданную в начале года.