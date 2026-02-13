«20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне

Пятый сезон «Первого отдела» выходит на НТВ 16 февраля в 20:00 и уже выглядит как одна из главных телепремьер года. Продолжение меняет расстановку сил: Юрий Брагин работает обычным следователем в районе, поднимает старые дела и выходит на исчезновение своего предшественника.
Вера Брагина пытается вернуть репутацию и доверие семьи, Шибанов остается в системе и разбирается с личными проблемами. Интриги хватает, но зрителей сейчас волнует другое — сколько серий покажут.
20 или 30
В обсуждениях под анонсами разгорелся спор о хронометраже сезона. Одни уверены, что эпизодов будет двадцать, другие ждут тридцать, как планировалось изначально.
Ильфат спрашивает: «20 серии будет ли 30?»
Ольга отвечает коротко: «30»
Арина Андреевна настаивает: «Изначально и планировалось 30 серий, поэтому они и запихнули эти 30, но в процессе съёмок сезона были изменения! И на данный момент 5 сезон будет на 20 серий»
При этом часть зрителей ссылается на карточки онлайн-платформ, где фигурирует число 30, но официальных разъяснений от канала пока нет.
Ждут, но не понимают формат
Интерес к премьере высокий, и это видно по реакциям. Татьяна Грязнова: «Очень-очень ждём!!!»
Арина Андреевна: «Очень жду возвращения родных и любимых!»
На этом фоне путаница с количеством серий выглядит странно для проекта такого уровня. «Первый отдел» давно стал стабильным хитом НТВ, и ожидания к новому сезону соответствующие.
Но пока зрителям остается дождаться эфира и проверить на практике, чем закончится спор — двадцатью или тридцатью сериями. Ясность, похоже, появится только вместе с показом. «Давайте понедельник дождемся, а там видно будет» — кажется, это самый адекватный комментарий.