20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ

Вся кинолента уже в Сети, так что ждать очередного эпизода не придется.

Детективы на НТВ выходят почти каждую неделю, но «Тайный советник» внезапно выбился из общего ряда. Про сериал мало кричали в промо, зато зрители быстро сделали это за канал: рейтинг на Кинпоиске держится на отметке 7,9, а в отзывах все чаще пишут, что серии «проглатываются» одна за другой. Разбираемся, почему этот проект оказался заметнее многих громких премьер.

О чем «Тайный советник»

В центре истории — бывший опер Павел Костиков. После тяжелого ранения и гибели напарника его убирают с улиц и переводят в аналитический отдел. Для человека, привыкшего работать «в поле», это почти наказание. Он не может смириться с прошлым и особенно тяжело переживает смерть друга.

Вдова погибшего, адвокат Полина Смирнова, берется за сложные уголовные дела и однажды сталкивается с ситуацией, где следствие, мягко говоря, пошло не туда. Костиков решается провести собственную проверку — и оказывается прав. С этого момента между ними появляется негласный союз: она — лицо в зале суда, он — человек, который знает, где искать правду.

Почему сериал цепляет

«Тайный советник» берет не спецэффектами, а плотным сюжетом. Каждая серия реально двигает историю вперед, без проходных эпизодов и пустых диалогов. Атмосфера у проекта мрачная, приземленная и очень в духе лучших детективов НТВ, но без ощущения усталого повтора.

Зрители особенно хвалят дуэт Евгения Ширикова и Елены Радевич — герои не выглядят картонными, им веришь, даже когда они ошибаются.

Все 20 серий уже доступны полностью, а каждый эпизод заканчивается так, что хочется сразу включить следующий. Именно поэтому «Тайный советник» стал редким примером сериала, который сегодня действительно смотрят марафонами, а не растягивают по вечерам.

