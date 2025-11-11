Меню
Киноафиша Статьи 20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил

20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил

11 ноября 2025 07:00
Кадр из сериала "Метод"

Как оказалось, зло не исчезло, а просто затаилось. 

Финал «Метода 2» оказался неожиданно тихим — будто после долгого крика герои просто выдохлись. Но чем на самом деле закончился второй сезон?

Почему зрители остались в растерянности, а интрига, длившаяся два года, схлопнулась в один кадр у моря? Разбираемся, что хотел сказать финал.

Кто оказался маньяком

Разгадка, к которой подвели лишь в 15-й серии, вызвала у фанатов больше вопросов, чем восторга. Маньяком «Ты меня не поймаешь» оказался психолог Игорь Самарин в исполнении Егора Корешкова.

После двух сезонов ожиданий — слабый финт. Есеня и Меглин обманывают убийцу, инсценируя её смерть, и ловушка срабатывает. Но вместе с этим рушится напряжение, на котором держался весь сериал, пишут в Сети зрители.

Хищник без добычи

Родион Меглин — жив, но сломан. Его одержимость злом перерастает в безумие, а Есеня снова оказывается рядом, будто ей без этой тьмы уже нельзя. Их история будто застряла между страстью и клиникой. Всё, что раньше держало зрителя в напряжении, здесь выглядит как тень старого «Метода».

Море вместо бездны

Финальная сцена — Есеня, Родион и дочь на берегу. Мир, солнце, спокойствие. И всё же зритель понимает: за этой иллюзией покоя — недосказанность. Маньяк побеждён, но слишком легко. Зло не исчезло — просто затаилось.

Напомним, до премьеры «Метода-3» осталось совсем немного: 20 ноября выйдут первые четыре серии, ещё четыре появятся 18 декабря.

Также прочитайте: Три российских сериала ноября для поклонников опасных историй: Хабенский, Кологривый и другие пощекочут ваши нервы на славу

Фото: Кадр из сериала "Метод"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
