20 лет тишины — и одна встреча в лифте: первый тизер «Дьявол носит Prada 2» намекает на большой конфликт (видео)

14 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Кажется, 1 мая 2026 года будет очень горячо.

«Дьявол носит Prada» возвращается — и делает это не ради ностальгии. Первый тизер продолжения показывает: история Миранды Пристли снова обретает нерв.

Фильм выходит спустя двадцать лет после оригинала и делает ставку не на повторение, а на новый конфликт внутри уже изменившегося модного мира.

Первые кадры и завязка

20th Century Studios представила тизер «Дьявол носит Prada 2». В центре сюжета — попытка Миранды сохранить журнал «Подиум», который оказался на грани закрытия.

Единственный шанс удержаться — обратиться к Эмили, теперь занимающей высокий пост в люксовой корпорации. Их встреча в тизере подаётся лаконично, но ясно: прежние роли больше не работают.

Возвращение ключевых актёров

Культовый состав снова в строю: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи подтверждены в сиквеле. В проекте участвует Леди Гага. Режиссёр — Дэвид Френкель, сохранивший визуальный стиль и ритм оригинала.

Дата выхода

Премьера назначена на 1 мая 2026 года. По тизеру видно: продолжение не пытается проигрывать старые ноты, а возвращает конфликт, который двадцать лет назад сделал фильм культовым.

Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
Екатерина Адамова
