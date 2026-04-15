20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно

15 апреля 2026 12:19
Кадр из сериала «Бабье царство»

По крайне мере режиссер говорит, что будет точно интересно.

На ТВЦ выходит новый 12-серийный детектив «Бабье царство», и уже по описанию понятно — скучно точно не будет.

В проекте собрали сильный актерский состав: Евгения Дмитриева, Иван Батарев, Макар Запорожский и другие, а в центре — героиня, которая не только расследует убийства, но и пытается заново собрать свою жизнь.

О чем сериал «Бабье царство»

История начинается с возвращения Киры Веселовой в родной город после развода. Вместе с двумя дочками она приезжает в Северогорск, где ей предстоит начать все заново. Личная жизнь на паузе, планы туманные, но на работе долго скучать не дают.

Сразу же происходит убийство женщины, рядом с телом оставляют имя, которое должно вывести на преступника, однако все оказывается гораздо сложнее.

Следом происходит еще одно громкое преступление: на празднике внутри огромного торта находят тело жениха. Расследование превращается в цепочку странных и запутанных дел.

Почему стоит обратить внимание

Сериал делает ставку не только на детектив, но и на живых персонажей. Кира — не идеальный герой, а обычная женщина с проблемами, сомнениями и попыткой начать заново. Именно это добавляет истории реалистичности и делает ее ближе зрителю.

Рядом с ней — строгий, но харизматичный начальник в исполнении Олега Андреева, который сочетает жесткость и иронию. Такой баланс обычно хорошо работает в жанре, где важны не только преступления, но и отношения между героями.

Премьера «Бабьего царства» состоится 20 апреля, и проект уже выглядит как крепкий детектив с неожиданными поворотами. Если сюжет удержит темп, сериал вполне может стать одной из заметных новинок этой весны.

Фото: Кадр из сериала «Бабье царство»
Екатерина Адамова
