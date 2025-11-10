Меню
Статьи

2 женщины, 1 мужчина и 0 правил: триллер «Девушка моего сына» затянет вас с головой — а потом вы долго будете спорить, кто всё-таки прав

10 ноября 2025 12:48
«Девушка моего сына»

История, в которой правда меняется каждый раз, когда меняется точка зрения.

Сериал «Девушка моего сына» показывает привычную семейную драму под углом, от которого становится неудобно. Здесь нет «хороших» и «плохих», только три человека, каждый из которых живёт в своей правде — и ни одна не кажется неправильной.

Лондонская витрина идеальной жизни

С первых сцен Amazon Prime Video показывает Лору — респектабельную лондонскую галеристку, чья безусловная любовь к сыну легко превращается в контроль.

Когда в её жизнь входит Черри, новая девушка Дэниела, мир Лоры начинает трещать по швам — и каждая серия аккуратно подтачивает грань между заботой и навязчивостью.

Две версии одной реальности

Структура сериала построена на чередовании перспектив. Половина эпизода — глазами Лоры, вторая — глазами Черри. Реплики, взгляды, интонации будто копируются, но ощущаются иначе.

Отсюда и эффект постоянного сомнения: кто врёт? кто манипулирует? кто действительно пытается защитить Дэниела? Финал только закрепляет ощущение, что однозначного ответа нет и быть не может.

«Девушка моего сына»

Актёрский дуэт, который тащит сюжет

Робин Райт играет Лору — хрупко, но режуще точно. Оливия Кук выдерживает напряжение и создаёт образ Черри не как антагониста, а как человека, который борется за своё место рядом с любимым. Дэниел остаётся между ними.

Что говорят зрители

Отзывы о сериале в основном положительные. В них пишут:

«Это напряжённая психологическая драма, которая цепляет с первых минут», «Сериал показывает ту грань, где забота превращается в тиранию».

Рейтинги вполне уверенные: 7,3 на «Кинопоиске» и 7,2 на IMDb.

Последний штрих — ощущение, что эту историю можно закончить только одним способом: когда обе женщины наконец разорвут связь друг с другом.

Фото: Кадр из сериала «Девушка моего сына» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
