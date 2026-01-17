Меню
Киноафиша Статьи «Фоллаут» уверенно шагает к финалу: вот график выхода 6,7 и 8 эпизодов, а еще свежая информация о 3 сезоне

17 января 2026 10:51
Кадр из сериала «Фоллаут»

Дата продолжения уже известна.

До финала второго сезона «Фоллаута» осталось всего три эпизода. История Люси, бойца Братства Стали и Гуля уверенно движется к развязке, и сейчас самое время напомнить даты выхода заключительных серий и то, что уже известно о третьем сезоне.

Второй сезон стартовал 17 декабря и заметно расширил масштаб сериала. Герои оказываются в Нью-Вегасе — месте, хорошо знакомом фанатам игровой вселенной.

Именно здесь сюжет становится жёстче, а решения персонажей начинают иметь необратимые последствия. Авторы постепенно подводят историю к финалу, не торопясь закрывать все линии.

Даты выхода финальных эпизодов

Во второй сезон вошло восемь серий с еженедельным релизом.

  • 6-й эпизод выйдет 21 января.
  • 7-я серия станет доступна 28 января.
  • Финал сезона — 8-й эпизод — зрители увидят 4 февраля.

Создатели уже дали понять, что концовка будет напряжённой и оставит пространство для продолжения, а не поставит окончательную точку.

Что известно о третьем сезоне

Третий сезон был одобрен ещё до выхода второй главы. Съёмки начнутся 1 мая 2026 года в Калифорнии, сейчас проект находится на стадии препродакшена. Команда занимается подготовкой локаций, декораций и костюмов, а постановкой новых серий снова займётся Фредерик Е. О. Тойе.

С учётом производственного графика премьера продолжения ожидается не раньше лета 2027 года. Создатели не спешат и делают ставку на масштаб и качество, продолжая развивать мир сериала без резких сокращений и упрощений.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему обычные крышки стали валютой Пустоши.

Фото: Кадр из сериала «Фоллаут»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
