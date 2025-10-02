Меню
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере

2 октября 2025 18:36
Кадр из сериала «Ван-Пис»

Сюжет предстоящих серий стал понятен.

Netflix выпустил новый постер второго сезона «Ван-Пис», и это сразу же вызвало ажиотаж среди поклонников. На изображении можно узнать знаковую локацию из вселенной аниме — то самое место, которое хорошо знакомо каждому фанату саги.

Соцсети моментально наполнились теориями и предположениями. Теперь у зрителей есть веские основания полагать, что они понимают, в каком направлении пойдет сюжетная линия в новых сериях.

Первый сезон сериала «Ван-Пис»

Начало истории, вышедшее в 2023 году, познакомило зрителей с неугомонным Манки Д. Луффи. Юный герой отправился на поиски легендарного сокровища, завладев которым можно стать Королём пиратов.

По пути ему удалось собрать разношёрстную, но верную команду. К нему присоединились бесстрашный мечник Ророноа Зоро, хитрая навигатор Нами, Усопп и повар Санджи. Вместе они раздобыли корабль и заветную карту, благодаря которой хотят найти загадочный «Ван-Пис».

Постер 2 сезона сериала «Ван-Пис»

Второй сезон сериала «Ван-Пис»

Новый постер раскрыл ключевую локацию — загадочную Реверс Маунтин, также известную как Обратная Гора. Именно здесь команде предстоит рискованное испытание.

Сначала герои заглянут в легендарный Логтаун для пополнения запасов, а затем отправятся покорять удивительное место, где речные воды текут вверх по склону. Масштабы локации, судя по изображению, впечатляют.

Состав команды ждёт приятное пополнение — к путешественникам присоединится Чоппер, одарённый врач в облике оленя. Ждать встречи с новыми приключениями осталось до 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про худшее поколение «Ван-Пис».

Фото: Кадр из сериала «Ван-Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
