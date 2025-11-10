2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?

Когда в финале второго сезона «Лихих» прозвучал последний выстрел, стало ясно — это конец. Без красивых слов, без надежды на чудо. История Егеря и его сына завершилась так, как и должна была — кровью, молчанием и расплатой. Но фанаты не сдаются: будет ли продолжение?

Как всё закончилось

После поджога кафе «Чародейка» государство наконец обернулось к преступному миру лицом — и стукнуло кулаком. Джема, главаря «Общака», отправили в тюрьму, где он умер при странных обстоятельствах.

Его место занял Слон, но новая власть быстро развалилась: хабаровский Краб отказался платить и начал войну. Результат — закономерен.

Всех лидеров посадили, Егерь получил пожизненное, его сын Женя — двадцать пять лет. Когда спустя годы Женя выходит на свободу, кажется, что вот она — возможность начать заново. Но нет. Он крадёт своего ребёнка, пытается сбежать в тайгу и находит там смерть. Вместе с отцом.

Почему продолжения не будет

Юрий Быков закрыл все долги сюжета. Никто не остался без приговора, ни один выстрел не повис в воздухе. Режиссёр сам сказал: «История закончена». И правда — зачем продолжать, если каждый герой уже получил своё?

Хотя зритель, конечно, мечтает о чуде. Ведь когда сериал становится таким живым, как «Лихие», хочется верить, что кто-то там, в глухой тайге, всё-таки выжил.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест на знание 1 сезона сериала.