2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Российский «Олдскул» показал, что даже в отечественных реалиях можно снять достойную псевдодокументальную комедию – с едкими репликами в камеру, конфликтом поколений и офисной (точнее, школьной, хе-хе) бюрократией.

И если ждать 2 сезон до следующего сентября не хочется, но желание продолжить это настроение и посмотреть, как подобный формат раскрывается в других культурах, есть, то вот подборка сериалов – от британской классики до японских сюрреалистов.

1. «Дэцкая больница» (Childrens Hospital, США)

Здесь – пародия на все клише медицинских драм. Камеры, будто из реалити-шоу, следят за врачами, которые ведут себя хуже подростков: спят друг с другом, страдают от собственного пафоса и произносят монологи о смысле жизни между походами в реанимацию.

Если «Олдскул» шутит над системой образования, то «Дэцкая больница» – над тем, как телевидение романтизирует медицину.

2. «Контроль за животными» (Animal Control, США)

Скрытый бриллиант от Fox, где Джоэл Макхэйл (тот самый Джефф из «Сообщества») играет саркастичного инспектора, который спасает животных и ненавидит людей.

В «Контроле за животными» тот же дух лёгкого мокьюментари и бытового хаоса, только вместо учителей – циники с сачками и ящиками для крокодилов. Сатира на службу, бюрократию и коллег, которых ты терпишь лишь потому, что платят.

3. «Стартап» (Start-Up, Южная Корея)

Да, дорама – но удивительно созвучная. Молодые предприниматели, чиновники и наставники сталкиваются с конфликтом поколений и идеализма: старшие уверены, что «раньше всё было по-настоящему», а молодежь мечтает о стартапах и лайках.

Нет «съёмки с трясущейся камерой», зато есть та же динамика, что и в «Олдскуле»: столкновение опыта и наивности, строгости и абсурда.

4. «Люди просто ничего не делают» (Великобритания)

Британская жемчужина жанра – о группе неудачников, создавших подпольную радиостанцию Kurupt FM. Камеры BBC следят за их нелепыми попытками стать легендами гараж-сцены.

«Люди просто ничего не делают» – это «Олдскул», если бы учителя оказались диджеями, а вместо рэп-баттлов на уроках были рэп-баттлы в спальне. Сатира, ирония и при этом очень странное очарование.

5. «Начальная школа Эбботт» (США)

Ближайший родственник «Олдскула» по духу и месту действия. Американская мокьюментари-комедия о государственных учителях, которые борются за учеников и выживание школы.

Здесь та же доброта сквозь цинизм, остроумные интервью в камеру и героиня, слишком правильная для окружающего хаоса. Квинта Брансон, создательница шоу, ловко превращает социальную сатиру в нежный портрет людей, которых система не сломала.

Итог

«Олдскул» оказался редким случаем, когда российская комедия действительно смотрится не стыдно – а значит, зритель готов к жанру мокьюментари. Если захотелось продолжить это настроение – посмотрите, как с темой системы, абсурда и человеческой глупости играют за рубежом.

В каждой из этих историй – те же неловкие взгляды в камеру, но чуть больше свободы, странности и настоящего безумия.

