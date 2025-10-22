Меню
22 октября 2025 15:42
2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Выбрали малоизвестные «тихие хиты».

Российский «Олдскул» показал, что даже в отечественных реалиях можно снять достойную псевдодокументальную комедию – с едкими репликами в камеру, конфликтом поколений и офисной (точнее, школьной, хе-хе) бюрократией.

И если ждать 2 сезон до следующего сентября не хочется, но желание продолжить это настроение и посмотреть, как подобный формат раскрывается в других культурах, есть, то вот подборка сериалов – от британской классики до японских сюрреалистов.

1. «Дэцкая больница» (Childrens Hospital, США)

2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Здесь – пародия на все клише медицинских драм. Камеры, будто из реалити-шоу, следят за врачами, которые ведут себя хуже подростков: спят друг с другом, страдают от собственного пафоса и произносят монологи о смысле жизни между походами в реанимацию.

Если «Олдскул» шутит над системой образования, то «Дэцкая больница» – над тем, как телевидение романтизирует медицину.

2. «Контроль за животными» (Animal Control, США)

2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Скрытый бриллиант от Fox, где Джоэл Макхэйл (тот самый Джефф из «Сообщества») играет саркастичного инспектора, который спасает животных и ненавидит людей.

В «Контроле за животными» тот же дух лёгкого мокьюментари и бытового хаоса, только вместо учителей – циники с сачками и ящиками для крокодилов. Сатира на службу, бюрократию и коллег, которых ты терпишь лишь потому, что платят.

3. «Стартап» (Start-Up, Южная Корея)

2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Да, дорама – но удивительно созвучная. Молодые предприниматели, чиновники и наставники сталкиваются с конфликтом поколений и идеализма: старшие уверены, что «раньше всё было по-настоящему», а молодежь мечтает о стартапах и лайках.

Нет «съёмки с трясущейся камерой», зато есть та же динамика, что и в «Олдскуле»: столкновение опыта и наивности, строгости и абсурда.

4. «Люди просто ничего не делают» (Великобритания)

2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Британская жемчужина жанра – о группе неудачников, создавших подпольную радиостанцию Kurupt FM. Камеры BBC следят за их нелепыми попытками стать легендами гараж-сцены.

«Люди просто ничего не делают» – это «Олдскул», если бы учителя оказались диджеями, а вместо рэп-баттлов на уроках были рэп-баттлы в спальне. Сатира, ирония и при этом очень странное очарование.

5. «Начальная школа Эбботт» (США)

2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Ближайший родственник «Олдскула» по духу и месту действия. Американская мокьюментари-комедия о государственных учителях, которые борются за учеников и выживание школы.

Здесь та же доброта сквозь цинизм, остроумные интервью в камеру и героиня, слишком правильная для окружающего хаоса. Квинта Брансон, создательница шоу, ловко превращает социальную сатиру в нежный портрет людей, которых система не сломала.

Итог

«Олдскул» оказался редким случаем, когда российская комедия действительно смотрится не стыдно – а значит, зритель готов к жанру мокьюментари. Если захотелось продолжить это настроение – посмотрите, как с темой системы, абсурда и человеческой глупости играют за рубежом.

В каждой из этих историй – те же неловкие взгляды в камеру, но чуть больше свободы, странности и настоящего безумия.

Фото: Кадры из сериалов «Дэцкая больница», «Олдскул», «Контроль за животными», «Стартап», «Люди просто ничего не делают», «Начальная школа Эбботт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
