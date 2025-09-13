Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 сезон «Гангстерленда» с Томом Харди начнут снимать в октябре: чем скрасить ожидание — 5 жестких криминальных драм

2 сезон «Гангстерленда» с Томом Харди начнут снимать в октябре: чем скрасить ожидание — 5 жестких криминальных драм

13 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Гангстерленд»

Они ничуть не хуже, а может даже где-то и лучше.

Уже посмотрели «Гангстерленд» и ждёте новостей о втором сезоне? Отличная новость: актриса Джоэнн Фрогатт подтвердила, что съёмки продолжения с Томом Харди стартуют в октябре.

Но пока Paramount+ не объявил дату премьеры, самое время скрасить ожидание. Мы собрали для вас пять сериалов, которые дышат тем же воздухом — криминал, власть и герои, готовые идти до конца.

«Банши» (2013)

Недооценённый бриллиант жанра. Бывший вор скрывается от прошлого и неожиданно становится шерифом маленького городка. Но даже в глуши не спрячешься — мафия и старые враги находят героя. Жёстко, стильно и с драками, которые вспоминаешь ещё долго.

«Подпольная империя» (2010)

Атлантик-Сити во времена сухого закона. Политики, гангстеры, полиция — все одинаково погрязли в крови и коррупции. Роскошный сериал от HBO: костюмы, интриги и атмосфера «Крёстного отца», растянутая на пять сезонов.

«Майянцы» (2018)

Спин-офф «Сынов анархии», который легко смотрится отдельно. Мир мотоклубов, наркотиков и предательства на границе США и Мексики. Каждая серия — как езда без тормозов: пыль, кровь и клятвы, которые не исполняют.

«Грисельда» (2024)

История «Крёстной матери» Майами — Грисельды Бланко. София Вергара в роли женщины, которая превратила город в центр кокаинового ада. Женское лицо мафии здесь выглядит страшнее любого брутального босса.

«Джентльмены» (2024)

Гай Ричи снова в ударе: потомственный аристократ получает в наследство не только особняк, но и наркоимперию в подвале. Стильный, ироничный и до боли британский криминал, от которого сложно оторваться.

Так что если вы уже выучили наизусть войну Харриганов и Стивенсонов, но не хотите ждать до осени, эти пять сериалов станут идеальной заменой. А второй сезон «Гангстерленда» обещает — ставки будут ещё выше.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз поставил точку в обсуждениях «Джона Уика 5».

Фото: Кадр из сериала «Гангстерленд»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли 199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли Читать дальше 27 сентября 2025
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше