2 сезон «Гангстерленда» с Томом Харди начнут снимать в октябре: чем скрасить ожидание — 5 жестких криминальных драм

Они ничуть не хуже, а может даже где-то и лучше.

Уже посмотрели «Гангстерленд» и ждёте новостей о втором сезоне? Отличная новость: актриса Джоэнн Фрогатт подтвердила, что съёмки продолжения с Томом Харди стартуют в октябре.

Но пока Paramount+ не объявил дату премьеры, самое время скрасить ожидание. Мы собрали для вас пять сериалов, которые дышат тем же воздухом — криминал, власть и герои, готовые идти до конца.

«Банши» (2013)

Недооценённый бриллиант жанра. Бывший вор скрывается от прошлого и неожиданно становится шерифом маленького городка. Но даже в глуши не спрячешься — мафия и старые враги находят героя. Жёстко, стильно и с драками, которые вспоминаешь ещё долго.

«Подпольная империя» (2010)

Атлантик-Сити во времена сухого закона. Политики, гангстеры, полиция — все одинаково погрязли в крови и коррупции. Роскошный сериал от HBO: костюмы, интриги и атмосфера «Крёстного отца», растянутая на пять сезонов.

«Майянцы» (2018)

Спин-офф «Сынов анархии», который легко смотрится отдельно. Мир мотоклубов, наркотиков и предательства на границе США и Мексики. Каждая серия — как езда без тормозов: пыль, кровь и клятвы, которые не исполняют.

«Грисельда» (2024)

История «Крёстной матери» Майами — Грисельды Бланко. София Вергара в роли женщины, которая превратила город в центр кокаинового ада. Женское лицо мафии здесь выглядит страшнее любого брутального босса.

«Джентльмены» (2024)

Гай Ричи снова в ударе: потомственный аристократ получает в наследство не только особняк, но и наркоимперию в подвале. Стильный, ироничный и до боли британский криминал, от которого сложно оторваться.

Так что если вы уже выучили наизусть войну Харриганов и Стивенсонов, но не хотите ждать до осени, эти пять сериалов станут идеальной заменой. А второй сезон «Гангстерленда» обещает — ставки будут ещё выше.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз поставил точку в обсуждениях «Джона Уика 5».